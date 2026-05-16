Sospechoso del genocidio en Ruanda muere a los 91 años bajo custodia en La Haya

KIGALI, Ruanda (AP) — Un sospechoso ruandés acusado de participar en el genocidio de 1994 murió en un hospital mientras estaba bajo custodia en La Haya, Holanda, tres años después de que el tribunal lo declarara no apto para continuar siendo juzgado, informó el sábado un tribunal de la ONU.

Juicio y estado de salud de Félicien Kabuga

Félicien Kabuga, de 91 años, estaba acusado de alentar y financiar la matanza masiva de la minoría tutsi de Ruanda. Su juicio comenzó en 2022, casi tres décadas después de la masacre de 100 días que dejó 800.000 muertos.

En 2023, los jueces lo declararon no apto para continuar siendo juzgado porque padecía demencia y señalaron que establecerían un procedimiento para seguir escuchando pruebas sin la posibilidad de condenarlo.

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Muerte y acciones del tribunal de la ONU

El sábado, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU indicó en un comunicado que Kabuga murió mientras estaba hospitalizado en La Haya, y que el funcionario médico de la Unidad de Detención de la ONU fue notificado de inmediato.

Se ordenó una investigación sobre su muerte para establecer las circunstancias en las que falleció, se indica en el comunicado.

En 2013 se emitió una orden de arresto contra él y se anunció una recompensa de 5 millones de dólares. Fue detenido en 2020 en Francia y su juicio comenzó en 2022.

Kabuga fue acusado de genocidio, incitación a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, así como de persecución, exterminio y asesinato. Se declaró inocente. De haber sido condenado, habría enfrentado una pena máxima de cadena perpetua.

Después de que el tribunal lo declarara no apto para ser juzgado, permaneció detenido, a la espera de que se resolviera el asunto de su liberación provisional a un Estado dispuesto a aceptarlo en su territorio.

Su abogado había dicho que no regresaría a Ruanda, su país de origen, que se había ofrecido a recibirlo, porque temía que fuera maltratado.

La declaración de que no era apto para ser juzgado enfureció a muchos sobrevivientes del genocidio en Ruanda, quienes consideraban que sus crímenes merecían la pena máxima.

El genocidio inició el 6 de abril de 1994, cuando un avión que transportaba al presidente Juvénal Habyarimana fue derribado y se estrelló en Kigali, la capital, provocando la muerte del líder, quien, como la mayoría de los ruandeses, era de etnia hutu. La hija de Kabuga se casó con el hijo de Habyarimana.