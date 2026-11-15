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SpaceX captura la Starship con los brazos de su torre

Por EFE

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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SpaceX captura la Starship con los brazos de su torre
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      Nueva York.- SpaceX logró este sábado recuperar por primera vez la nave Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en el sur de Texas, aunque no pudo recuperar de la misma forma el propulsor Super Heavy, desviado en la víspera a aguas del golfo de México.

      La empresa completó su decimoquinta misión de prueba y celebró -en X- su "increíble logro" al atrapar la nave Starship con una espectacular maniobra en las instalaciones de Starbase a las 21:21 horas GMT aproximadamente, unas 22 horas y 32 minutos después del despegue.

      Según se pudo ver en la retransmisión, la nave descendió del espacio y en los últimos segundos se inclinó, suspendida en el aire, hasta colocarse en posición vertical y encajar entre los brazos mecánicos de la torre, lo que una de las portavoces de la compañía describió como "historia de la ingeniería".

      Starship "ha vuelto a casa tras desplegar los 26 satélites V3 de la red Starlink, que están en buen estado y en contacto, y se están elevando hacia sus altitudes operacionales", destacó la portavoz, acompañada de vítores y comentarios emocionados de otros trabajadores de SpaceX.

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      "Guau, Mechazilla (la torre) ha atrapado la nave 42. Es increíble verlo. Una de las hazañas más increíbles e históricas de todos los tiempos acaba de ocurrir ante nuestros ojos", agregó la vocera, al expresar la sorpresa por el sonido de las "explosiones sónicas".

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