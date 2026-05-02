Spirit Airlines cesa operaciones y cancela vuelos en EE.UU.

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Spirit Airlines, una aerolínea irreverente que revolucionó el sector con sus anuncios provocadores y sus tarifas con grandes descuentos, anunció el sábado el cese de sus operaciones tras 34 años.

La aerolínea de costo ultra bajo, que llegó a operar cientos de vuelos diarios en sus aviones de color amarillo brillante y empleó a unas 17.000 personas, indicó que había "iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato".

Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no está disponible, dijo la compañía en su sitio web. Algunos pasajeros llegaron el sábado para tomar vuelos y quedaron atónitos al descubrir que habían sido cancelados, mientras que los trabajadores se enteraron durante la noche de que se habían quedado sin empleo.

"Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más", apuntó la firma en su comunicado.

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Acciones de la autoridad y apoyo a pasajeros

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el sábado que Spirit tenía un fondo de reserva establecido para los clientes que compraron directamente a la aerolínea para obtener reembolsos. Las personas que compraron a proveedores externos, como agentes de viajes, tendrían que solicitar los reembolsos a ellos. Duffy dio un mensaje contundente para quienes volaban con Spirit.

"Si tiene un vuelo programado con Spirit Airlines, no se presente en el aeropuerto. No habrá nadie aquí para ayudarle", señaló.

Dijo que United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecían vuelos de ida por 200 dólares por tiempo limitado para las personas que tuvieran números de confirmación de Spirit y comprobante de compra. Otras aerolíneas también ayudarían a los empleados de Spirit que pudieran quedar varados, además de ofrecerles un proceso de solicitud preferencial mientras buscan trabajo.

Spirit dijo en un comunicado que ya trabaja para llevar a más de 1.300 tripulantes a sus bases de origen y que el último vuelo de la aerolínea aterrizó en el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth procedente del Aeropuerto Metropolitano de Detroit.

La aerolínea informó a los clientes que podían recibir reembolsos, pero que no se les ayudaría a reservar vuelos con otras empresas.

Impacto y testimonios de empleados y pasajeros

El gobierno del presidente Donald Trump había considerado un rescate gubernamental para evitar la quiebra de la empresa, que tenía grandes problemas de liquidez, pero no se llegó a un acuerdo. Sobre el posible rescate, Duffy dijo el sábado: "no solemos tener medio billón de dólares simplemente por ahí".

Trump planteó la idea de un rescate la semana pasada después de que la empresa se vio envuelta en un proceso de quiebra por segunda vez en menos de dos años, con el pronunciado aumento en el precio del combustible para aviones debido a la guerra con Irán.

"Te llevan"

Cinco vuelos de Spirit todavía aparecían como "a tiempo" el sábado por la mañana en el tablero de salidas en Atlanta. Unos cuantos pasajeros que no se habían enterado de la noticia seguían llegando.

"¿Qué?", exclamó Taylor Nantang cuando ella, su esposo y cuatro hijos llegaron para un vuelo de Spirit el sábado por la tarde de Atlanta a Miami para unas vacaciones improvisadas. La familia había conducido desde Tennessee hasta el aeropuerto de Atlanta.

"¿Entonces toda la aerolínea en todos los aeropuertos está fuera de servicio?", preguntó Nantang. "Dios mío, eso es una locura".

Otros pasajeros se preguntaban si la aerolínea aún contestaría su teléfono de servicio al cliente, o cuándo llegarían a sus tarjetas de crédito los reembolsos por los vuelos cancelados.

Joshua Sigler, quien había comprado un boleto el viernes para volar el sábado a Miami, dijo, tras enterarse de la cancelación, que simplemente regresaría a casa, en lugar de intentar aprovechar las ofertas que otras aerolíneas ofrecían a los pasajeros de Spirit varados.

Dijo que no había recibido ninguna comunicación de la aerolínea, con la que había volado varias veces en el pasado. "Te llevan", dijo sobre vuelos anteriores. "Era barato".

Llorar desconsoladamente

El exauxiliar de vuelo de Spirit Freddy Peterson estaba en un vuelo de Spirit desde Detroit que llegó a Newark alrededor de las 11 de la noche del viernes. Dijo que, a pesar de los rumores que circulaban ese día en redes sociales, las cosas parecían más o menos normales, con más de 200 pasajeros en el avión.

"Todos nuestros aviones estaban llenos", dijo.

Peterson, de 60 años, dijo que puso su despertador a las 3 de la mañana del sábado para revisar el sitio web de la compañía a la hora del presunto cierre.

"Dije: OK, bueno, dado que todo esto está en desarrollo, dijeron que Spirit supuestamente cerraría a las 3, me voy a dormir. Puse mi despertador a las 3, entré al sitio web y decía: ´Los vuelos de Spirit han sido cancelados´".

Señaló que Delta Air Lines lo llevó a él y a otra auxiliar de vuelo de regreso a Atlanta el sábado por la mañana, y que él saldría de allí para conducir hasta su casa en Shellman, en el suroeste de Georgia.

"Probablemente lloraré desconsoladamente y todo eso una vez que me suba al auto".

Peterson dijo que había sido auxiliar de vuelo de Spirit durante 10 años y que la compañía ha "hecho maravillas por mí". Afirmó que la reputación de la empresa por el caos de ofertas de liquidación era en gran medida inmerecida, pero sí culpó a la gerencia por no comunicarse con los empleados en los días finales, diciendo que una asamblea general que se había prometido a los empleados fue cancelada.

El rescate se desvanece

El viernes por la tarde, Trump dijo que se estaba "analizando" la situación y que se había presentado a la aerolínea una "propuesta final" para una adquisición financiada con fondos públicos.

Spirit ha tenido dificultades financieras desde la pandemia del COVID-19, lastrada por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, había perdido ya más de 2.500 millones de dólares desde principios de 2020.

La aerolínea de bajo costo volvió a solicitar protección por quiebra en agosto de 2025, cuando reportó 8.100 millones de dólares en deudas y 8.600 en activos, según documentos judiciales.

La Casa Blanca culpa a Biden

La Casa Blanca culpó al gobierno del expresidente Joe Biden por la precaria situación financiera de Spirit. El demócrata se opuso a una propuesta de fusión entre Spirit y JetBlue en 2023. El sábado, funcionarios del gobierno de Trump recurrieron a las redes sociales para amplificar voces de críticos conservadores que culparon a Biden por la desaparición de la aerolínea.

El sábado, Duffy concentró la culpa en Biden así como en su predecesor, Pete Buttigieg.

"Muchos en ese momento dijeron que esto era un desastre. Esta fusión debería haberse permitido", dijo.

Tad DeHaven, analista de políticas del Cato Institute, un grupo de análisis libertario, dijo que el gobierno de Trump también es responsable, argumentando que la crisis actual de la aerolínea refleja una reacción en cadena de errores de política más que una sola decisión. Señaló específicamente la decisión de Trump de atacar a Irán como "mala política exterior", diciendo que el conflicto elevó los precios del combustible para aviones y los costos operativos de Spirit.

"Ya estaban en problemas", dijo DeHaven, describiendo la situación como "un efecto acumulativo en términos de política".

Los partidarios de un rescate —incluyendo sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de pista de Spirit— alegaron que la quiebra dejaría a miles de estadounidenses sin trabajo y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia entre aerolíneas y aumentar las tarifas aéreas. Unos 17.000 empleos podrían verse afectados por el cierre, de acuerdo con el abogado de Spirit, Marshall Huebner.

Los viajeros y turistas con presupuestos más ajustados serán probablemente quienes sientan más la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde tenía una gran presencia, como Las Vegas y Fort Lauderdale y Orlando en Florida.

La aerolínea llevó a unos 1,7 millones de pasajeros nacionales en febrero, alrededor de medio millón menos que en el mismo mes de 2025, según la firma de análisis de aviación Cirium. Además, había reducido drásticamente su capacidad, con aproximadamente la mitad de asientos disponibles para este mes que en mayo de 2024.