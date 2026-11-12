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Sujeto acusado de intentar matar a su bebé

Por AP

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto acusado de intentar matar a su bebé
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      El padre de un bebé de 11 meses que sobrevivió luego de ser enterrado vivo dentro de una jaula para perros durante cerca de 24 horas fue acusado de intento de asesinato, informaron las autoridades de Carolina del Sur el miércoles.

      Koah Sharp, quien fue reportado como desaparecido cerca de Columbia, fue dado de alta del hospital después de ser rescatado. Milagrosamente, el niño sobrevivió debido a las temperaturas frescas y gracias a que la toalla en que se envolvió la jaula formada una bolsa de aire.

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