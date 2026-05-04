Sujeto causa atropello múltiple en Leipzig; hay dos muertos

Un atropello múltiple intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 16.45 hora local (14.45 GMT), cuando un automóvil penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.

Todavía no se ha esclarecido por qué el presunto autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.

"Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de inestabilidad psicológica", dijo el ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster, en una rueda de prensa al ser preguntado por las informaciones de que el arrestado padecería un trastorno psiquiátrico.

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La fiscalía investigará si éste es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, especificó por su parte que el sospechoso, de ciudadanía alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región, sin explicitar si tal y como habían apuntado medios como la cadena de televisión NTV contaba con antecedentes policiales.

Se produjeron "dos colisiones fuertes" que fueron las que provocaron los muertos, mientras que los demás heridos fueron atropellados durante el resto del recorrido, dijo Demmler.

En cuanto a las víctimas, las autoridades han confirmado que dos personas han muerto y entre dos y tres, dependiendo de las fuentes, se hallan hospitalizadas en estado crítico, mientras que otras 20 se han visto afectadas en diverso grado por el atropello.

En el dispositivo de rescate de este lunes participaron 40 bomberos, 40 sanitarios, una decena de ambulancias y dos helicópteros, según el jefe de bomberos de Leipzig, Axel Schuh.

Teresa, una psicóloga de mediana edad vecina de Leipzig que acudió al lugar del atropello movida por la conmoción, dijo a EFE que es "impresionante" lo que ha pasado.

"Yo tomo todos los días esta calle para ir al trabajo", comentó en compañía de su hijo adolescente y otras dos vecinas que fueron al lugar de los hechos en una muestra solidaridad.

"De nuevo una ciudad del este de Alemania es víctima de algo así", comentó en alusión a otros ataques recientes ocurridos en suelo germano en los que un vehículo sirvió como letal arma.

En diciembre de 2024 un saudí atropelló mortalmente en Magdeburgo a seis personas y provocó decenas de heridos en esa urbe oriental.

"Y ya han pasado 10 años desde Berlín", abundó Teresa sobre el ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico en el que un tunecino atacó con un camión de alto tonelaje un mercadillo navideño, matando a 13 personas y ocasionando más de 60 heridos graves.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, se declaró en X "profundamente conmocionado" por el suceso.

"Un acto así nos deja sin habla y alienta nuestra determinación. Haremos todo por esclarecerlo rápida y completamente. El Estado de derecho actuará de forma consecuente", subrayó.

Una ristra de atropellos intencionados

En la última década los atropellos intencionados con motivaciones de diversa índole se han sucedido en Alemania.

En 2018 un alemán arrolló a cuatro personas en Münster (oeste) con un minibús antes de quitarse la vida, mientras que en 2020, en Tréveris (también oeste), otro individuo que sufría un trastorno psiquiátrico mató con su vehículo a seis personas e hirió a 23.

Durante las Navidades de 2024, un ciudadano saudí con un largo historial psiquiátrico y de simpatías ultraderechistas mató a seis personas e hirió a casi tres centenares en un mercadillo de Magdeburgo (este) con un coche de alquiler.

En 2025 hubo dos casos: uno con dos víctimas mortales en Múnich (sur) -se sospecha que su presunto autor, afgano, actuó movido por una motivación islamista-, y otro en Mannheim (oeste), también con dos muertos y cuyo supuesto perpetrador, alemán, actuó por razones que aún se desconocen.