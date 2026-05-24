Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

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Un tanque químico dañado en el sur de California tiene una grieta, lo que podría reducir el riesgo de una explosión catastrófica, aunque se mantenía una orden de evacuación para unos 50.000 residentes de la zona sin un plazo definido sobre cuándo podrán regresar, dijeron el domingo funcionarios de bomberos.

Detalles confirmados sobre el tanque y la evacuación

El capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Wayhowe Huang, dijo que los funcionarios de bomberos pudieron evaluar el tanque más de cerca durante la noche y descubrieron que el tanque tenía una grieta.

Huang dijo la mañana del domingo a The Associated Press que no parece que se haya filtrado ninguna de las sustancias químicas altamente volátiles del tanque. "Aún existe el peligro de una posible explosión", dijo Huang.

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Los bomberos han rociado agua sobre el tanque en un intento por enfriar las sustancias químicas que se calientan en el interior y evitar una explosión. El interior del tanque alcanzó el domingo los 37,7 Celsius (100 Fahrenheit), informó el senador estatal demócrata Tom Umberg, lo que representa un aumento de 5,5 Celsius (10 Fahrenheit) desde el sábado.

El gobernador Gavin Newsom, quien declaró el sábado el estado de emergencia, anunció en la red social X que había pedido al presidente Donald Trump una declaratoria de emergencia para reforzar el apoyo federal para las autoridades locales y estatales.

El tanque presurizado se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores en un recinto empresarial en la ciudad de Garden Grove, unos 60 kilómetros (40 millas) al sur del centro de Los Ángeles, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

No se han reportado heridos. Hasta ahora, las pruebas de monitoreo atmosférico han encontrado que la contaminación del aire en los alrededores de la zona de evacuación se mantiene dentro de los límites normales, y se ha desplegado equipo especializado para garantizar que no se libere gas del tanque comprometido, dijeron el sábado funcionarios ambientales estatales y federales.

Las calles de la zona estaban vacías el domingo, según fotos aéreas tomadas por AP.

Impacto en la comunidad y acciones legales

Una grieta en el tanque podría mitigar los daños

Una grieta podría ser un hecho positivo, ya que podría significar que el producto o la presión dentro del tanque se está liberando, reduciendo la posibilidad de que el tanque explote, dijo Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue.

"Piense en una lata de refresco. Si la deja en un auto caliente puede explotar", dijo. "Pero si le hace un agujero a la lata, el producto se libera y la lata en sí no explota".

Elias Picazo, profesor de química en la Universidad del Sur de California, coincidió en que una grieta podría ser algo positivo.

"Una fuga estratégica hace ganar más tiempo para que el líquido dentro del tanque se solidifique a medida que la reacción continúa", dijo. "Dependiendo de dónde esté la fuga, también puede usarse para dirigir el líquido no reaccionado fuera del tanque de manera controlada".

Pero Faisal Khan, jefe del departamento de ingeniería química de la Universidad Texas A&M, dijo que una grieta sugiere que aún podría ocurrir una explosión, sólo que no con la magnitud que se temía inicialmente.

"El enfriamiento ocurre en la superficie del tanque mientras podría estar produciéndose una reacción descontrolada en lo profundo del tanque", explicó. "Sí, la reacción se ha ralentizado en comparación con la forma en que comenzó. Sin embargo, no estamos libres del riesgo de una liberación explosiva".

Varios albergues para evacuados permanecían abiertos. El estacionamiento de un centro de evacuación en una escuela secundaria de La Palma estaba lleno el domingo. Algunas personas, incluidos siete miembros de una familia, durmieron en autos o sobre colchonetas y sacos de dormir en el asfalto. La familia también tenía nueve gatos con ellos. Apilaron transportadoras de gatos para improvisar una mesa mientras pasaban el tiempo tomando café y cuidando a las mascotas.

Mientras tanto, algunos residentes de Garden Grove interpusieron el sábado una demanda colectiva contra GKN Aerospace Transparency Systems, la empresa que opera la instalación donde se encuentra el tanque.

Los abogados de los residentes que viven en la zona de evacuación argumentaron en su demanda ante un tribunal federal que, independientemente de lo que ocurra a continuación, los valores de las propiedades en la comunidad circundante seguramente se verán afectados.

Los portavoces de la empresa no comentaron sobre la demanda en sí, pero remitieron a una declaración del sábado en la que se disculparon con los residentes y negocios que se han visto obligados a evacuar.

El domingo, la empresa emitió otra declaración en la que dijo que monitorea la "condición del material afectado" y "trabaja las 24 horas para mitigar el riesgo de una fuga".

Las autoridades indicaron que las válvulas del tanque están rotas o "atascadas", lo que impidió que los equipos retiraran el contenido o aliviaran la presión del contenedor, señaló Craig Covey, jefe de división de los bomberos del condado.

La principal esperanza de los bomberos es encontrar una manera de enfriar el material químico dentro del tanque para que no tenga una fuga ni explote. Si eso no es posible, Whelton indicó que lo mejor sería que el tanque presentara una fuga para que la sustancia pudiera quedar contenida en su mayor parte. El peor escenario sería una explosión, lo cual podría dispersar el material químico sobre una amplia zona y arrojar escombros metálicos por el aire.

Si la temperatura dentro del tanque sigue aumentando, la presión continuará acumulándose a medida que el metacrilato de metilo se convierta de líquido a gas. Whelton comentó que es poco probable que los bomberos analicen la posibilidad de crear un agujero en el tanque, por temor a que eso genere una chispa que pudiera inflamar el gas volátil e inflamable.

Varios drones monitoreaban las temperaturas a intervalos de 10 minutos para detectar cualquier aumento repentino, dijo Covey en una publicación en X. Se han instalado barreras de contención para evitar que la sustancia química entre en desagües pluviales o llegue a arroyos o al océano cercano en caso de derrame, señaló.

Exposición a la sustancia podría provocar problemas de salud

El tanque dañado se encuentra en GKN Aerospace, que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares. Contiene entre 22.700 y 26.500 litros (de 6.000 a 7.000 galones) de metacrilato de metilo, utilizado para fabricar piezas de plástico.

GKN acordó pagar a los reguladores estatales más de 900.000 dólares en 2025 para resolver infracciones relacionadas con el mantenimiento de registros, problemas de permisos y emisiones de óxido de nitrógeno, según un informe en el sitio web del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La exposición al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves e incluso dejar a alguien inconsciente. También puede provocar problemas neurológicos e irritar la piel, los ojos y la garganta, según fichas informativas sobre esa sustancia química. Pero funcionarios de salud del condado de Orange dijeron que el producto se detecta con facilidad por el olor y que los residentes podrían notarlo en un área amplia sin sufrir daños.

Whelton indicó que el volumen de material en el tanque es mucho menor que en el desastroso descarrilamiento de tren de 2023 en East Palestine, Ohio, que él estudió, cuando se liberaron más de 435.000 litros (115.000 galones) de cloruro de vinilo después de que las autoridades usaran explosivos para abrir cinco vagones cisterna y quemaran la sustancia.

"Muchos de estos son efectos agudos, de acción rápida. Pero cuanto más tiempo permanezca alguien en contacto con esto, mayor es el potencial de que ocurra un daño significativo", sostuvo Whelton.

Si una explosión libera el material al aire, explicó Whelton, será crucial realizar un monitoreo detallado del aire específicamente para metacrilato de metilo y no sólo pruebas genéricas de compuestos orgánicos volátiles, como hicieron las autoridades en East Palestine.

El clima será un factor importante para determinar hacia dónde se desplazaría una nube de productos químicos en caso de una explosión. Las autoridades elaboraban mapas para predecir distintos escenarios sobre qué áreas se verían más afectadas.

Garden Grove está junto a Anaheim, hogar de los dos parques temáticos de Disneyland, que no estaban bajo órdenes de evacuación. Funcionarios del parque indicaron que estaban monitoreando el incidente y apoyando a los empleados afectados por las evacuaciones.