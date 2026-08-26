Tiroteo en Montana arroja 8 víctimas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Billings, Montana.- Un hombre mató a ocho de sus familiares, incluidos cuatro niños, mientras se reunían para cenar en una casa de Billings, Montana, apenas unas semanas después de que sus padres lo obligaron a mudarse, contó un familiar a The Associated Press.

Brad Ireland, cuya exesposa y dos hijos están entre los fallecidos, identificó al atacante como Alan Smith, de 44 años. Los padres de Smith, que también murieron, le habían pedido que se fuera de la casa, pero él regresó el domingo y abrió fuego, relató Irlanda.

Las víctimas representaban cuatro generaciones de la familia, desde una bisabuela de más de 90 años de edad hasta una niña de 7 años.

La policía informó que acudió a la vivienda y escuchó disparos provenientes de la parte trasera, justo antes de que la casa quedara completamente envuelta en llamas. Los investigadores confirmaron el martes que había ocho víctimas, incluidos cuatro menores, y que el sospechoso había sufrido una herida de bala autoinfligida y posteriormente murió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Brad Ireland indicó que los investigadores lo habían puesto al tanto y le dijeron que Alan Smith se disparó a sí mismo.

Entre los fallecidos estaban la exesposa de Ireland, Megan Ghekiere, y sus dos hijos, Owen Ireland, de 13 años, y Chloe Ireland, de 7. También murieron los dos hijastros de Ghekiere con su actual esposo: Landon Ghekiere, de 15, y Charlotte Ghekiere, de 12.

Alan Smith había vivido con sus padres durante años antes de que le pidieran que se mudara hace un par de semanas, comentó Ireland. Regresó inesperadamente a la casa la noche del domingo, cuando los Smith se habían reunido para una cena familiar semanal.

Ireland contó que Alan Smith abrió fuego y mató a su abuela, a sus padres, a su hermana menor y a cuatro niños, antes de prender fuego a la casa. Luego intentó huir antes de ser confrontado por las fuerzas del orden, añadió.

"Había muchas señales de alerta y mucha gente habló", sostuvo Ireland, que vive en Arizona. "Nadie escuchó".

Alan Smith era un "ermitaño" que pasaba la mayor parte de sus días en su habitación, en la computadora, dijo Ireland.

Alan Smith había ayudado a la Eastern Washington University, pero no había podido encontrar o conservar un empleo. En una búsqueda en registros judiciales de Montana y Washington no se encontró constancia de que hubiera sido arrestado o acusado de algún delito.