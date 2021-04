"Tomamos el control en la frontera", asegura Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración ha "tomado el control" de la situación en la frontera sur cuando fue cuestionado por el aumento de migrantes y niños no acompañados que llegan al país.

El mandatario culpó a la administración del exmandatario Donald Trump de los problemas en curso en la frontera, citando su falta de cooperación y de compartir información crítica durante el periodo de transición presidencial, mencionó el demócrata a Craig Melvin de NBC en una entrevista que se transmitió en "Today".

"Los dos departamentos que no nos dieron acceso a prácticamente nada fueron el Departamento de Inmigración y el de Defensa", dijo Biden, quien agregó que su equipo no sabía hasta que tomó posesión del cargo que Trump había despedido a muchas personas de esos organismo y tenían "escasez de personal considerablemente".

El presidente también culpó a la administración Trump y al manejo de la transición al discutir lo que había heredado. "No planearon, que viene todos los años, este flujo, ya sea 22 mil o 10 mil", dijo Biden. "No tenían las camas disponibles, no planificaron el desbordamiento. No planearon que el Departamento de Salud y Servicios Humanos tuviera lugares para llevar al niño (...) y ponerlo en camas donde haya seguridad y haya gente que pueda cuidarlo "."Hay un cambio significativo en este momento, un cambio significativo en las circunstancias para los niños que llegan y llegan a la frontera", agregó.

También reconoció que su administración ha luchado por reunir a los niños y las familias que habían sido separados por las políticas de Trump.

"Aún no sabemos dónde están esos niños", dijo. "Estamos intentando como el infierno averiguar qué pasó". El presidente dijo que les diría "absolutamente" a los padres de Centroamérica y México que no envíen a sus hijos a Estados Unidos.

Sobre el racismo en EU, el presidente Biden dijo: "No, no creo que el pueblo estadounidense sea racista. Pero creo que después de 400 años, los afroamericanos se han quedado en una posición en la que están muy por detrás (...) en términos de educación, salud y oportunidades".

También se le preguntó a Biden si se le informó sobre las órdenes de registro ejecutadas en el apartamento y la oficina de Rudy Giuliani y se enteró cuando se conoció la noticia. "Les doy mi palabra, no lo estaba", dijo Biden a NBC.

"Hice una promesa", continuó el mandatario. "No interferiría de ninguna manera, ni ordenaría ni trataría de detener ninguna investigación que el Departamento de Justicia haya iniciado. Me enteré de eso anoche cuando el resto del mundo se enteró ".

En NBC, cuando se le preguntó si se le informó sobre alguna otra investigación, Biden dijo: "No, y no estoy pidiendo que se me informe, ese es el juicio independiente del Departamento de Justicia".

El demócrata dijo que la administración Trump "politizó tanto al Departamento de Justicia, muchos de ellos renunciaron, muchos se fueron".

Las declaraciones de Biden se produjeron un día después de que agentes del FBI ejecutaran órdenes de registro en el apartamento de Giuliani en Manhattan y en su oficina para incautar dispositivos electrónicos. Las búsquedas indicaron que los fiscales continúan su investigación sobre Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York que se convirtió en el abogado personal de Trump.

A Biden y la primera dama Jill Biden, que se unieron a la conversación hacia el final, también se les preguntó sobre uno de sus pastores alemanes, Major, que ha tenido algunos incidentes en la Casa Blanca."Es un perro tan dulce y adorable. Realmente lo es ", dijo la primera dama.

También compartió con el medio que estaba adoptando una gata y dijo que parte del entrenamiento de Major con el Servicio Secreto implicaba llevarlo a un refugio con gatos.