Tres muertos en Nuevo México por sustancia desconocida: socorristas afectados

MOUNTAINAIR, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y más de una docena de socorristas fueron puestos en cuarentena y evaluados el miércoles por posible exposición a una sustancia no identificada, después de que acudieran a una vivienda rural de Nuevo México por una presunta sobredosis de drogas, informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nuevo México indicó que tres de las cuatro personas halladas inconscientes dentro de la casa fallecieron, mientras que la cuarta recibía tratamiento en un hospital de Albuquerque.

Durante las tareas de respuesta, los socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a presentar síntomas, entre ellos náuseas y mareos, dijeron las autoridades.

Antonette Alguire, una bombera voluntaria de Mountainair, ayudó a realizar RCP a una mujer afuera de la casa y observó cómo los técnicos de emergencias médicas y los bomberos comenzaron a toser, vomitar y marearse en el helipuerto. Dijo que nunca entró a la casa y no ha presentado ningún síntoma, pero describió el incidente como aterrador.

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"Supongo que vamos a tener que empezar a usar trajes para materiales peligrosos en estas llamadas y usar oxígeno", comentó. "Está llegando a un punto en el que simplemente tenemos que vivir con miedo, incluso al salvar vidas".

Funcionarios del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron que 23 pacientes que estuvieron expuestos fueron evaluados y descontaminados después de ser trasladados al hospital. La mayoría de ellos eran socorristas que no presentaban síntomas y posteriormente fueron dados de alta. Según el hospital, equipos médicos continuaban monitoreando a tres pacientes con síntomas la noche del miércoles.

Dos de los socorristas figuraban en estado grave, informó el agente Wilson Silver, de la Policía Estatal de Nuevo México.

El jefe de EMS de Mountainair, Josh Lewis, quien fue el primero en entrar a la vivienda, fue hospitalizado durante la noche para observación, dijo el alcalde de Mountainair, Peter Nieto.

El alcalde había publicado en redes sociales que los problemas de salud no estaban relacionados con exposición a monóxido de carbono o gas natural. Le dijo a The Associated Press que las autoridades están trabajando para identificar la sustancia.

"No saben si son narcóticos. No saben si es otra cosa. No saben si es una mezcla de las dos", indicó.

Dijo que los técnicos de emergencias médicas dados de alta del hospital no pudieron llevar a casa nada que hubiera estado en su cuerpo cuando respondieron a la escena, incluido un anillo de bodas y lentes.

"En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que sea transportada por el aire", manifestó el agente Silver.

Cinta amarilla de la policía rodeaba la vivienda, ubicada en un camino de tierra en una subdivisión rural. Se podía ver una casa rodante de una sola sección en el patio trasero de la vivienda, así como varios autos, camionetas y furgonetas en la entrada.

El alcalde describió a la comunidad rural al este de Albuquerque como unida, y dijo que está considerando cerrar el ayuntamiento mañana debido al impacto emocional en los empleados.

"Una tragedia como esta es horrible", manifestó.

Mientras la investigación seguía en curso, Silver dijo que los indicios apuntaban a drogas como un posible factor en las muertes en la vivienda. Agregó que no había amenaza para el público.

Sin embargo, residentes expresaron en redes sociales su frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares. Nuevo México tuvo la cuarta tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas de cualquier estado de Estados Unidos en 2024, con 775 muertes, según los datos más recientes disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El alcalde afirmó en redes sociales que policías y socorristas trabajan todos los días para proteger a la comunidad y responder a situaciones difíciles.

"Pero la realidad es que la adicción y el abuso de sustancias son problemas que afectan a comunidades en todo nuestro estado y nuestra nación", expresó Nieto. "No hay una solución simple ni inmediata. Un cambio duradero requiere apoyo familiar, rendición de cuentas, educación y, lo más importante, personas dispuestas a aceptar ayuda".