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Tribunal bloquea cuentas bancarias del expresidente Zapatero

Zapatero fue incorporado como investigado por presuntos delitos vinculados al rescate estatal y lavado de dinero.

Por El Universal

Mayo 21, 2026 04:12 p.m.
A
Tribunal bloquea cuentas bancarias del expresidente Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, ordenó el congelamiento parcial de las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de Covid-19.

Según fuentes judiciales citadas por el diario español "El País", la medida no implica un bloqueo absoluto de los fondos, sino una restricción "proporcionada" mientras avanzan las pesquisas sobre presuntos pagos vinculados a tráfico de influencias.

Rodríguez Zapatero, quien gobernó España entre 2004 y 2011 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue formalmente incorporado al registro de investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

El exmandatario deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

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La investigación ya había alcanzado meses atrás a Análisis Relevante, consultora vinculada al entorno del exlíder socialista, cuyas finanzas fueron previamente bloqueadas.

En la resolución judicial, el magistrado sostiene la hipótesis de que Zapatero habría ocupado un rol central dentro de una "estructura estable y jerarquizada" destinada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones e influencia sobre decisiones de la administración pública.

De acuerdo con la causa, la presunta red operó en dos frentes. Por un lado, habría intervenido para facilitar la aprobación del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros del fondo estatal creado para asistir a empresas consideradas estratégicas durante la pandemia.

Por otro lado, la investigación apunta a un supuesto esquema de lavado de dinero relacionado con operaciones vinculadas a altos funcionarios venezolanos cercanos al chavismo.

El juez calcula en 1,9 millones de euros las presuntas comisiones distribuidas entre distintas sociedades investigadas. Entre ellas figura Analisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, que según el expediente habría transferido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefay, empresa vinculada a las dos hijas del expresidente.

Rodríguez Zapatero rechazó todas las acusaciones en un video difundido el martes.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre dentro del pleno respeto a la legalidad", afirmó el exjefe del Ejecutivo, quien además aseguró no haber tenido "nunca sociedades mercantiles, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni en el extranjero".

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