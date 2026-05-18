Tribunal Electoral programa debate entre Fujimori y Sánchez en Lima

LIMA (AP) — El Tribunal Electoral informó el lunes que programó un debate el 31 de mayo entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el nacionalista Roberto Sánchez, de la agrupación Juntos por el Perú, quienes se disputarán el poder en un balotaje el 7 de junio.

Fecha y lugar del debate presidencial

Roberto Burneo, presidente del Tribunal, dijo en una entrevista a través de la televisora de ese órgano electoral que las dos agrupaciones políticas llegaron a este acuerdo por "consenso" tras reunirse durante la jornada.

Burneo indicó que los encuentros de las agrupaciones políticas se realizarán en la capital de Perú.

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Propuestas y contexto electoral

Hace una semana Fujimori propuso realizar tres debates. Uno entre los candidatos presidenciales, otro de los candidatos a la vicepresidencia y un tercero de los equipos técnicos. Sánchez respondió indicando que uno de esos debates debería ser en Chota, la provincia natal de su socio político, el expresidente Pedro Castillo quien cumple 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión.

El viernes, la oficina organizadora de las elecciones anunció los resultados de la primera vuelta en la que Keiko Fujimori quedó primera con 17,18% de votos válidos y Roberto Sánchez se ubicó segundo con 12,03%.

La fragmentación electoral en Perú se evidencia en la suma de los votos de ambos candidatos en la primera vuelta la cual no supera ni el 30%. Esta cifra es la más baja en al menos 36 años de elecciones en Perú, según datos oficiales.

La principal preocupación de los peruanos es el alza del crimen que ha provocado un alza de las extorsiones y los asesinatos. En julio el gobierno anunció que el costo de la criminalidad suma el 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares, que afecta a las inversiones, sobre todo de pequeños negocios.

El ganador de los comicios presidenciales gobernará desde el 28 de julio por cinco años.