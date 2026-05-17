Trump advierte a Irán: tiempo para acuerdo se agota

WASHINGTON, EU, mayo 17 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Son horas de gran tensión en Irán, con los mediadores que siguen trabajando para encontrar una solución diplomática, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar a Teherán: si el país no acepta un acuerdo en un plazo breve, "no quedará nada" de él.

Trump advierte a Irán sobre plazo para acuerdo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, después de una llamada con el magnate, dijo estar listo para cualquier escenario, pero también pidió al jefe de la Casa Blanca que tome una decisión. Entretanto, Emiratos Árabes Unidos denunció el ataque de un dron cerca de una central nuclear. Una escalada del conflicto que las autoridades emiratíes califican de "inaceptable".

"Para Irán el tiempo aprieta: es mejor que den un paso -y rápido!-; de lo contrario, no quedará nada de ustedes. El tiempo es esencial", advirtió Trump, que pasó el fin de semana en la Casa Blanca, entre reuniones con sus asesores más cercanos y escapadas al campo de golf.

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El presidente mantuvo una conversación de unos 30 minutos con el primer ministro israelí sobre una posible reanudación de los ataques contra Teherán que, según informó el diario New York Times el pasado sábado, ya estarían en preparación.

"Trump tiene que tomar una decisión. Si decidiera retomar las hostilidades con Irán, es probable que se llame a Israel a participar", informó Netanyahu tras la llamada telefónica, mientras convocaba a sus principales colaboradores y ministros para una discusión sobre la seguridad en su oficina de Jerusalén.

Denuncia de ataque con dron en central nuclear de Emiratos

Netanyahu también subrayó que "hay muchas posibilidades" sobre la evolución del conflicto y que "estamos preparados para cualquier escenario".

Si la mediación continúa, no faltan señales de tensión: Emiratos denunció que un dron "proveniente de Occidente" impactó un generador eléctrico cerca de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, provocando un incendio.

Las autoridades locales aseguraron que no hubo heridos y que no se registraron repercusiones en los niveles de seguridad radiológica, pero condenaron el "ataque terrorista" como inaceptable. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores afirmó que estas acciones representan una peligrosa escalada, una amenaza directa para la seguridad del país y una flagrante violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho humanitario.

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó "profunda preocupación" por el ataque, en un mensaje en su cuenta de la red social X.

"Cualquier actividad militar que ponga en riesgo la seguridad nuclear es inaceptable", añadió el responsable de la agencia de la ONU, señalando que informó a Emiratos "de que los niveles de radiación en la central nuclear de Barakah permanecen normales y que no se reportaron heridos".

Sobre los esfuerzos para lograr una desescalada del conflicto, en una llamada telefónica conversaron el ministro de Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, y el de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quien después también habló con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

El qatarí instó a todas las partes a responder a los intentos de mediación en curso para abordar las causas profundas de la crisis mediante el diálogo, apuntando a un acuerdo duradero que impida el endurecimiento del conflicto. Pero Teherán continúa sosteniendo que Washington no ofreció ninguna concesión.

Según informó la agencia Fars, afiliada a los Guardianes de la Revolución, Estados Unidos pidió el retiro y la entrega de 400 kg de uranio enriquecido, mantener activo un solo sitio nuclear y no pagar los bienes congelados. Propuestas que, según Irán, en lugar de resolver el problema, buscan alcanzar objetivos que Estados Unidos no logró mediante la guerra sin otorgar nada concreto a Irán.