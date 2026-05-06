Trump advierte en Casa Blanca: si México no actúa contra narco, EU lo hará
La advertencia se dio durante un evento en la Casa Blanca sobre la guerra antinarco de EU.
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CIUDAD DEMÉXICO , mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump
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, advirtió este miércoles que "si México no hace su trabajo" en la lucha contra el narcotráfico, "nosotros lo haremos".
En un evento en la Casa Blanca, Trump habló sobre su guerra antinarco.
"El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros".
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