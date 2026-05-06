Trump advierte en Casa Blanca: si México no actúa contra narco, EU lo hará

CIUDAD DE

, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

este miércoles que "sino hace su trabajo" en la lucha contra el narcotráfico, "".En unen la, Trump habló sobre su"Elpor mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunasde gente dey otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros".