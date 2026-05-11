Trump advierte que tregua con Irán está en soporte vital

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que el alto el fuego con Irán está en "soporte vital" tras rechazar la propuesta más reciente de Teherán, que, según funcionarios, incluía algunas concesiones nucleares. El mandatario también propuso suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar con el aumento en los precios del combustible, que es una consecuencia de la guerra.

El estancamiento diplomático y los recientes intercambios de fuego podrían devolver a Oriente Medio a una guerra abierta y prolongar la crisis energética mundial desatada por el conflicto. Irán todavía mantiene un control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para los envíos mundiales de petróleo y gas, mientras que Estados Unidos bloquea puertos iraníes.

Consultado en la Casa Blanca sobre si la tregua seguía en vigor, Trump respondió que está en "soporte vital".

"Yo lo llamaría el más débil, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron", añadió Trump. "Ni siquiera terminé de leerlo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente también dijo que apoyaba una suspensión del impuesto federal a la gasolina, de poco más de 18 centavos por galón y de 24 centavos para el diésel. El Congreso, controlado por los republicanos, tendría que aprobarlo. El impuesto recauda más de 23.000 millones de dólares cada año.

Su promesa se produce después de que los precios del combustible se dispararan por encima de 4,50 dólares por galón la semana pasada. Trump pronosticó que el precio del petróleo y la gasolina caería "como una roca" tan pronto como terminen las hostilidades.

Ambas partes siguen muy alejadas

Trump ha exigido una gran reducción de las actividades nucleares de Irán, mientras que la República Islámica presiona por un acuerdo más limitado que reabra el estrecho y levante el bloqueo antes de nuevas negociaciones.

El lunes, Trump afirmó que Irán había dicho que permitiría que Estados Unidos entrara y ayudara a extraer su uranio altamente enriquecido, pero que se retractó de eso en su propuesta más reciente de alto el fuego. "Cambiaron de opinión porque no lo pusieron en el papel", afirmó.

Irán no ha aceptado públicamente renunciar a su uranio, diciendo que tiene derecho a enriquecerlo y que su programa nuclear es enteramente pacífico.

Dos funcionarios regionales dijeron a The Associated Press que Irán ha ofrecido diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transportar el resto a un tercer país. Rusia se ha ofrecido a recibirlo. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar la delicada diplomacia en curso.

Es posible que Trump aproveche su viaje esta semana a China para instar al presidente chino Xi Jinping a presionar a Irán. Beijing es el mayor comprador del crudo sancionado de la República Islámica, lo que le da influencia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien emprendió la guerra junto con Trump el 28 de febrero, también ha exigido que todo el uranio altamente enriquecido de Irán sea retirado del país.

Declaró a "60 Minutes" de CBS, en una entrevista emitida el domingo, que, si eso no puede lograrse mediante negociaciones, Israel y Estados Unidos coinciden en que "podemos volver a enfrentarlos militarmente".

La propuesta de Irán incluye grandes exigencias

En su propuesta, Irán pide a Estados Unidos que reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, formalizando su control sobre la vía fluvial internacional. Irán ha cerrado de facto el estrecho desde el inicio de la guerra, permitiendo el paso de solo un pequeño número de barcos y cobrando peajes.

Pero expertos dicen que tal arreglo probablemente violaría el derecho internacional a la libertad de navegación. Es probable que esa propuesta también sea ampliamente rechazada por la comunidad internacional. El estrecho estaba abierto al tráfico internacional antes de la guerra.

Irán también exige reparaciones de guerra a Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones internacionales, el descongelamiento de activos iraníes retenidos en el extranjero y un fin de la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, según la televisión estatal iraní.

Israel y Hezbollah han mantenido su intercambio de ataques, principalmente en el sur del Líbano, desde que un alto el fuego nominal entró en vigor el mes pasado.

"No exigimos ninguna concesión; lo único que exigimos fueron los derechos legítimos de Irán", declaró el lunes el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei. Añadió: "La parte estadounidense todavía insiste en sus puntos de vista unilaterales y en demandas no razonables".

Pakistán aún intenta negociar un acuerdo

Dos diplomáticos regionales familiarizados con las conversaciones en curso dijeron que Pakistán continuaba sus esfuerzos para intermediar un acuerdo.

Uno de los diplomáticos indicó que Pakistán trataba de organizar un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra y allanar el camino para un diálogo más amplio sobre cuestiones en las que las dos partes siguen divididas.

Pakistán esperaba ayudar a finalizar el memorando la semana pasada, pero el esfuerzo no se materializó y los mediadores aún trabajan en varias propuestas, dijo el diplomático.

El diplomático, que habló bajo condición de anonimato para abordar la diplomacia tras bambalinas, añadió que Islamabad recibe apoyo de otros países regionales en sus esfuerzos de paz.

Irán mantiene sus ejecuciones

Entretanto, Irán ejecutó a otro hombre al que acusó de espiar para la CIA y para el servicio de inteligencia israelí Mossad. La agencia estatal de noticias IRNA reportó que Erfan Shakourzadeh trabajó en comunicaciones satelitales y transmitió información clasificada a esos servicios de inteligencia.

Irán ha llevado a cabo una serie de ejecuciones desde que una serie de protestas a nivel nacional se extendió por el país en enero. Durante mucho tiempo, grupos activistas han acusado a la República Islámica de realizar juicios a puerta cerrada en los que los acusados no pueden defenderse plenamente. El jefe del Poder Judicial iraní ha dicho en repetidas ocasiones que Teherán aumentaría la rapidez con la que lleva a cabo los ahorcamientos para hacer frente a sus enemigos dentro y fuera del país.