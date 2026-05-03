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Trump amenaza con retomar ataques a Irán

El jefe judicial iraní afirmó que Teherán defenderá su dignidad si es amenazada.

Por El Universal

Mayo 03, 2026 03:55 p.m.
A
Trump amenaza con retomar ataques a Irán

NUEVA YORK, EU., mayo 3 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

Donald Trump
, dijo hoy que "existe la posibilidad

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" de retomar los ataques a Irán. Lo reportó la agencia "Bloomberg".
Sin embargo, el mandatario no quiso hacer comentarios sobre el momento en que se producirán los eventuales ataques.
"Revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar en breve, pero no me imagino que sea aceptable", dijo Trump en su plataforma de redes sociales, Truth.
"No me imagino que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años", enfatizó.
La propuesta de Irán incluye un período de negociación de un mes para reabrir el estrecho de Ormuz, donde, según Anadolu, un superpetrolero iraní logró escapar del bloqueo estadounidense y "llegar al Lejano Oriente".
Los Pasdaran no tardaron en responder a las amenazas del magnate.
Donald Trump "debe elegir entre una operación imposible y un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", según un comunicado de la unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, que afirma que el "margen de decisión" de Estados Unidos y su presidente "es limitado".
"El plazo que Irán dio al Pentágono sobre el bloqueo naval, el cambio de tono de China, Rusia y los estados europeos hacia Washington, la carta pasiva de Trump al Congreso y la aceptación de las condiciones de negociación iraníes no significan más que esto: Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", enfatizó el comunicado, difundido por la agencia de noticias "Tasnim".
Por su parte, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, escribió en X que Teherán no ve con buenos ojos la continuación del conflicto, pero que luchará si su "dignidad" se ve amenazada.
"No deseamos que la guerra continúe, pero tampoco le tememos; si nuestra dignidad se ve amenazada, lucharemos para defenderla", afirmó.

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