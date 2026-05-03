Trump amenaza con retomar ataques a Irán

NUEVA YORK, EU., mayo 3 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

, dijo hoy que "existe la

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" de retomar los. Lo reportó la agencia "Bloomberg".Sin embargo, elno quiso hacer comentarios sobre elen que se producirán los eventuales ataques.quenos acaba de enviar en breve, pero no me imagino que sea aceptable", dijo Trump en su plataforma de redes sociales, Truth."No me imagino que sea aceptable, ya que aún no han pagado unpor lo que le han hecho a lay al mundo en los últimos", enfatizó.La propuesta deincluye un período depara reabrir el, donde, según Anadolu, un superpetrolero iraní logró escapar del bloqueo estadounidense y "llegar al Lejano Oriente".Losno tardaron ena lasdel magnate."debe elegir entre unay uncon la República Islámica de", según un comunicado de la unidad de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, que afirma que el "margen de decisión" de Estados Unidos y su presidente "es limitado"."Elquedio al Pentágono sobre el bloqueo naval, elde China, Rusia y los estados europeos hacia Washington, la carta pasiva de Trump al Congreso y la aceptación de lasiraníes no significan más que esto: Trump debe elegir entre unao uncon la República Islámica de", enfatizó el comunicado, difundido por la agencia de noticias "Tasnim".Por su parte, el jefe del poder judicial iraní,, escribió enque Teherán no ve con buenos ojos la continuación del conflicto, pero que luchará si su "dignidad" se ve amenazada."No deseamos que la guerra continúe, pero tampoco le tememos; si nuestra dignidad se ve amenazada,para defenderla", afirmó.