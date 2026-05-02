Trump anuncia aumento de aranceles a autos europeos

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes que la próxima semana aumentará al 25% los aranceles aplicados a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que podría sacudir la economía mundial en un momento frágil.

Detalles confirmados sobre el aumento arancelario

En una publicación en redes sociales, Trump señaló que la UE "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado", aunque no detalló sus objeciones.

Consultado por reporteros el viernes sobre el aumento de los impuestos a las importaciones mientras salía de la Casa Blanca rumbo a Florida, Trump indicó que la UE no estaba, "como de costumbre", adhiriéndose al marco comercial del año pasado, sin detallar el origen de la tensión. Añadió que creía que el cambio a aranceles más altos "los obliga a trasladar la producción de sus fábricas mucho más rápido" a Estados Unidos.

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Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían pactado el acuerdo comercial en julio pasado. Establecía un tope arancelario del 15% sobre la mayoría de los bienes, aunque la Corte Suprema dictaminó este año en contra de la autoridad legal que Trump había utilizado para cobrar ese impuesto. Ante ello, el mandatario buscó autoridades sustitutas, y su gobierno ha impuesto un gravamen del 10% mientras investiga desequilibrios comerciales y cuestiones de seguridad nacional para imponer nuevos aranceles y compensar los ingresos perdidos.

Impacto económico y reacciones internacionales

Los aranceles llegan en un momento en que la guerra contra Irán ha aplastado la economía mundial ante las expectativas de un crecimiento más lento y una inflación más alta, ya que los precios del petróleo y el gas natural han subido debido al cierre del crucial estrecho de Ormuz luego de que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a finales de febrero.

Al mismo tiempo, Trump enfrenta presión política en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de noviembre debido al incremento de la inflación. El republicano regresó a la Casa Blanca el año pasado con la promesa explícita de que podría domar rápidamente los precios, los cuales se dispararon tras la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus, pero un incremento en los costos de la energía empujó la inflación anual en marzo al 3,3%, un nivel más alto del que heredó.

Sólo el 30% de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que Trump ha manejado la economía, según la encuesta más reciente de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

Europa quiere que se mantenga el acuerdo comercial del año pasado

El Parlamento europeo ha avanzado lentamente en la finalización del acuerdo comercial del año pasado, pero se tenía previsto que terminara el trabajo sobre el acuerdo el próximo mes. La UE indicó en un comunicado que está implementando sus "compromisos en línea con la práctica legislativa estándar" y que, si Estados Unidos "toma medidas incompatibles con" ese acuerdo, "mantendremos nuestras opciones abiertas para proteger los intereses de la UE".

Funcionarios del gobierno de Trump no han respondido a preguntas sobre el aumento arancelario y por qué el mandatario dijo que el acuerdo había sido violado. Pero Trump ha tenido una relación tensa con Europa. Hace unos meses amenazó con tomar el control de Groenlandia, y luego arremetió contra los aliados de la OTAN por no brindar más apoyo a Washington en la guerra contra Irán.

Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento europeo, publicó en redes sociales que el aumento arancelario de Trump sobre los autos era "inaceptable" y que el gobierno de Trump "sigue incumpliendo sus compromisos", incluso sobre los impuestos a las importaciones de productos de acero y aluminio.

Jennifer Safavian, directora ejecutiva de Autos Drive America, que representa las operaciones en Estados Unidos de fabricantes de automóviles extranjeros, señaló que el aumento arancelario "amenazaría el progreso que ya se ha logrado para abrir los mercados de la UE y hacer crecer la industria automotriz" estadounidense.

Tanto Estados Unidos como la UE habían confirmado previamente su compromiso de preservar el marco comercial, conocido como el Acuerdo de Turnberry, llamado así por el campo de golf de Trump en Escocia.

La Corte Suprema ya había trastocado los planes arancelarios de Trump

Pero el estatus del acuerdo de 2025 quedó en duda por primera vez luego de que la Corte Suprema dictaminara este año que el presidente carecía de autoridad legal para declarar una emergencia económica e imponer aranceles a los bienes de los miembros de la UE y otros Estados.

El gobierno de Trump ha abierto investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, ello con el fin de reemplazar los aranceles anulados por el máximo tribunal. Una de las investigaciones analiza si esos socios comerciales han sido laxos al tomar medidas contra el trabajo forzoso. Y la otra indaga alegatos de que han sobreproducido bienes, haciendo bajar los precios y poniendo a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

Los aranceles alternativos que está explorando el gobierno de Trump podrían, en última instancia, poner el acuerdo con la UE en riesgo de violación, aunque el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefcovic, dijo a reporteros la semana pasada que la relación con Estados Unidos se había vuelto más positiva durante el último año.

Para aumentar las tasas arancelarias, observó Scott Lincicome —del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, de orientación libertaria—, el presidente probablemente usaría la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional.

Trump impuso aranceles del 25% bajo la Sección 232 a los autos extranjeros en marzo de 2025, pero posteriormente esos aranceles se redujeron como parte del marco comercial con la UE.

Lincicome también hizo notar que las amenazas de Trump son "sólo otro ejemplo de por qué estos acuerdos comerciales son humo. Todos dependen de apretones de manos, guiños y esperanzas de que Trump no se enoje por algo".

La UE había señalado que tenía previsto que el acuerdo bilateral ahorrara a los fabricantes de automóviles europeos entre 500 millones y 600 millones de euros (585 millones a 700 millones de dólares) al mes.

El valor del comercio entre la UE y Estados Unidos en bienes y servicios ascendió a 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) en 2024, o un promedio de 4.600 millones de euros al día, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la UE.