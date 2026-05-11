Trump anuncia medidas para suspender impuesto federal a la gasolina

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump manifestó el lunes que tomará medidas para suspender el impuesto federal a la gasolina con el fin de ayudar a los estadounidenses a afrontar el alza vertiginosa de los precios del combustible causada por la guerra con Irán.

Sin embargo, el mandatario no puede suspender por sí solo el impuesto federal. El Congreso tendría que aprobar la medida.

Legisladores de ambos partidos han impulsado una suspensión del impuesto con el argumento de que brindaría un alivio necesario a las familias y empresas que dependen de sus autos y camiones para ir al trabajo y a la escuela y hacer tareas cotidianas.

El lunes, el precio promedio nacional de la gasolina era de 4,52 dólares por galón (1,19 dólares por litro), según la asociación automovilística AAA, un 50% más alto que el precio promedio de poco menos de 3 dólares por galón (80 centavos por litro) antes de que Trump iniciara la guerra contra Irán.

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Qué financia el impuesto a la gasolina

El impuesto federal está fijado actualmente en 18,4 centavos por galón para la gasolina y 24,4 centavos por galón para el diésel, una cifra que no incluye los impuestos estatales, que a menudo son más altos. El impuesto aporta más de 23.000 millones de dólares al año en ingresos para programas federales de carreteras y transporte público.

Consultado por reporteros en la Casa Blanca sobre cuánto tiempo debería suspenderse el impuesto, Trump respondió: "Hasta que sea apropiado". Aunque el impuesto sólo es un pequeño porcentaje del precio de la gasolina, "sigue siendo dinero", expresó Trump.

A medida que los precios de la gasolina se han disparado, el gobierno de Trump ha liberado millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos y levantó temporalmente las sanciones sobre algunos embarques de petróleo ruso e iraní que ya estaban en el mar. Estados Unidos negocia con países que dependen del crudo de Oriente Medio para que se sumen a una coalición para vigilar el estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Trump necesita al Congreso, y están empezando a reaccionar

El senador republicano Josh Hawley, de Missouri, escribió el lunes en redes sociales que presentará un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Demócratas ya habían patrocinado anteriormente iniciativas similares. La representante republicana Anna Paulina Luna, de Florida, también afirmó en X que presentará un proyecto "para suspender el impuesto federal a la gasolina a la luz de los recientes comentarios de Trump".

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo el lunes que no ha "sido fan" de una suspensión del impuesto a la gasolina, pero añadió: "Saben, tengo algunos colegas por ahí que creen que es una buena idea. Así que los escucharemos".

Thune, un republicano, dijo que preferiría reabrir el estrecho de Ormuz para "normalizar los precios de la gasolina" sin legislación. "Obviamente, cada vez que se suspende el impuesto a la gasolina, eso deja un gran agujero en el Fondo Fiduciario de Carreteras, lo que también tiene implicaciones más adelante", señaló.

El aumento sostenido de los precios de la gasolina ha encendido las alarmas entre algunos republicanos, que temen que pueda perjudicar las posibilidades del partido en las elecciones de mitad de mandato. Trump ha dicho anteriormente que los precios más altos del combustible valen la pena para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Ese mensaje pareció suavizarse el domingo, cuando el secretario de Energía, Chris Wright, declaró que el gobierno de Trump estaba "abierto a todas las ideas", incluida una suspensión del impuesto a la gasolina, durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de NBC.

Un proyecto patrocinado por los senadores demócratas Richard Blumenthal, de Connecticut, y Mark Kelly, de Arizona, suspendería el impuesto federal hasta el 1 de octubre. Una medida similar fue patrocinada en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Chris Pappas de Nueva Hampshire.

"La guerra de Trump con Irán está elevando los precios de la gasolina en todo el país, y los estadounidenses no deberían tener que soportar la carga económica adicional de las torpes decisiones de Trump", declaró Blumenthal al presentar el proyecto.

Varios estados, entre ellos Indiana y Georgia, han suspendido recientemente sus impuestos para aliviar los altos precios en medio de la guerra. Kentucky y Utah han reducido su impuesto estatal. Otros estados están evaluando suspensiones o reducciones similares.

Hay desventajas, dice un grupo de la industria

El impuesto a la gasolina es la mayor fuente individual de ingresos para programas federales de carreteras y transporte público.

Aunque los proyectos propuestos compensarían cualquier pérdida de ingresos del Fondo Fiduciario de Carreteras con fondos generales, la suspensión del impuesto podría aumentar el déficit federal y poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones en programas de carreteras y transporte público, según la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte, que representa a la industria de la construcción de infraestructura para el transporte.

El grupo cita estudios según los cuales muchos minoristas no trasladan a los consumidores el monto total de la reducción del impuesto a la gasolina. Las investigaciones también indican que los impuestos estatales y federales a la gasolina son sólo un componente de un complejo esquema de precios que incluye el precio mundial del petróleo y otros factores.