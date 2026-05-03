Trump anuncia reducción significativa de tropas estadounidenses en Alemania

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump declaró el sábado que Estados Unidos reducirá significativamente su presencia militar en Alemania, intensificando una disputa con el canciller Friedrich Merz mientras trata de reducir el compromiso de Washington con la seguridad europea.

En un principio, el Pentágono anunció el viernes que retiraría del país a unos 5.000 soldados, pero cuando se le preguntó el sábado sobre la razón de la medida, Trump no ofreció una explicación y dijo que se aproxima una reducción aún mayor.

"Vamos a reducir muchísimo. Y vamos a reducir mucho más que 5.000", declaró el mandatario a los periodistas en Florida.

Más temprano el sábado, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, pareció tomarse con calma la noticia de que 5.000 soldados estadounidenses dejarían su país.

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Pistorius dijo que la reducción —algo que Trump amenaza hacer desde hace años— ya se tenía prevista, y señaló que las naciones europeas necesitan asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa. Pero también subrayó que la cooperación en materia de seguridad beneficia a ambas partes de la asociación transatlántica.

"La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, favorece nuestros intereses y los de Estados Unidos", declaró Pistorius a la agencia de noticias alemana dpa.

El plan enfrenta resistencia bipartidista

El retiro previsto enfrenta resistencia bipartidista en Washington, donde las críticas de los demócratas no se hicieron esperar, mientras que los republicanos externaron su preocupación de que ello enviaría la "señal equivocada" al presidente ruso Vladímir Putin, cuya invasión de Ucrania cumplió cinco años recientemente.

Trump anunció su decisión mientras arremete contra los aliados europeos por su falta de disposición a sumarse a su campaña conjunta con Israel contra Irán. Ha criticado a líderes como Merz, al presidente del gobierno español Pedro Sánchez y al primer ministro británico Keir Starmer.

La semana pasada, Merz arremetió contra la guerra en Irán, diciendo que Estados Unidos está siendo "humillado" por el liderazgo iraní, y reprochando la falta de estrategia de Washington.

En otro indicio de fricción, Trump acusó a la Unión Europea de no cumplir con su acuerdo comercial con Estados Unidos, y anunció planes para incrementar al 25% los aranceles a los automóviles y camiones producidos en el bloque a partir de la próxima semana, una medida que sería particularmente dañina para Alemania, un destacado fabricante de automóviles.

Al menos un legislador de la UE calificó el aumento arancelario de "inaceptable", y acusó a Trump de incumplir otro compromiso de Estados Unidos en materia comercial.

Estados Unidos envió más soldados tras la invasión rusa de Ucrania

La salida de 5.000 soldados de Alemania equivaldría a aproximadamente una séptima parte de los 36.000 militares estadounidenses emplazados en el país. El Pentágono ofreció pocos detalles sobre qué efectivos u operaciones se verían afectadas. Al ser contactado tras el anuncio de Trump el sábado sobre nuevos recortes, el Pentágono no ofreció detalles adicionales y se remitió a su declaración anterior.

El retiro de los 5.000 soldados está programado para los próximos 6 a 12 meses, según el Pentágono. Trump había dicho previamente que retiraría 9.500 militares de Alemania durante su primer mandato, pero no inició el proceso, y el expresidente demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro poco después de asumir el cargo en 2021.

De manera más amplia, entre 80.000 y 100.000 efectivos de Estados Unidos suelen estar desplegados en Europa, dependiendo de operaciones, ejercicios y rotaciones de soldados. Washington incrementó su despliegue europeo después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. Aliados de la OTAN como Alemania han esperado durante más de un año a que esos efectivos sean los primeros en marcharse.

"Los europeos debemos asumir más responsabilidad por nuestra seguridad", sostuvo Pistorius en sus declaraciones a dpa, al tiempo que destacó los empeños recientes de Alemania para reforzar sus fuerzas armadas, acelerar las adquisiciones y desarrollar infraestructura.

Allison Hart, portavoz de la OTAN, escribió el sábado en la red social X que la alianza transatlántica "trabaja con Estados Unidos para comprender los detalles de su decisión sobre el despliegue de fuerzas en Alemania".

"Este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad por nuestra seguridad compartida", añadió, al señalar "avances" hacia un objetivo entre los aliados de la OTAN para que cada uno invierta el 5% de su producción económica en defensa.

Una "revisión exhaustiva" impulsó la decisión de reducir el número de soldados

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó en un comunicado que la "decisión sigue a una revisión exhaustiva del emplazamiento de fuerzas del Departamento (de Defensa) en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno".

Un funcionario de defensa estadounidense, que pidió guardar el anonimato para tratar asuntos delicados, dijo que las ramas de las fuerzas armadas de Estados Unidos no tenían conocimiento previo de la decisión de retirar 5.000 soldados y se enteraron "en tiempo real".

En respuesta, el Departamento de Defensa reiteró el sábado que llevó a cabo una revisión exhaustiva de su emplazamiento de fuerzas en Europa.

"La decisión de retirar soldados en Alemania sigue a un proceso integral y de múltiples capas que incorpora perspectivas de líderes clave en EUCOM y a lo largo de la cadena de mando", escribió en un correo electrónico el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, refiriéndose por sus siglas en inglés al Comando Europeo de Estados Unidos.

La mayoría de los militares estadounidenses en Alemania pertenecen al Ejército y a la Fuerza Aérea.

Alemania alberga varias instalaciones militares del país norteamericano, entre ellas la sede de los comandos de Estados Unidos para Europa y África, la base aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde se atendió a heridos de las guerras en Afganistán e Irak. También hay misiles nucleares estadounidenses emplazados en el país.

El retiro de 5.000 soldados —el tamaño de una brigada de combate— de Alemania probablemente tendría un impacto limitado en la capacidad de lucha, pero "en términos del mensaje sobre el compromiso de Estados Unidos, es muy diferente", dijo otro funcionario estadounidense de defensa.

El único equipo de brigada de combate permanente en Alemania es el 2do Regimiento de Caballería, junto con una brigada de aviación y otros recursos, cuya función se considera importante en la capacidad de Estados Unidos —y de la OTAN— para disuadir amenazas.

Legisladores republicanos expresan preocupación por el plan de retiro

Tras el rápido rechazo de los demócratas el viernes, los líderes republicanos de ambas comisiones de servicios armados del Congreso dijeron el sábado que estaban "muy preocupados" por el retiro de los militares.

El senador Roger Wicker y el representante Mike Rogers indicaron que con la decisión se corre el riesgo de "socavar la disuasión y enviar la señal equivocada a Vladímir Putin".

Dijeron también que el Pentágono había decidido cancelar el despliegue previsto del Batallón de Artillería de Largo Alcance del Ejército. Esto no se menciona en el comunicado de Parnell.

Wicker y Rogers señalaron que cualquier cambio significativo en el emplazamiento de fuerzas de Estados Unidos en Europa amerita revisión y coordinación con el Congreso.

"Esperamos que el Departamento (de Defensa) dialogue sobre esta decisión con sus comisiones de supervisión en los próximos días y semanas, y sobre sus implicaciones para la disuasión estadounidense y la seguridad transatlántica", manifestaron en una declaración conjunta.

Hicieron notar también que Alemania ha atendido la exhortación de Trump para asumir una mayor parte de la carga del gasto en defensa de Europa, al tiempo que le ha dado a las fuerzas de Estados Unidos acceso a sus bases y a su espacio aéreo en la guerra contra Irán.