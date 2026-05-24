Trump baja expectativas: no hay prisa para acuerdo con Irán

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NUEVA YORK, EU, mayo 24 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La tan esperada

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se ha retrasado. Y podrían pasar todavía varios días antes de cerrar el entendimiento, que de todos modos sigue tomando forma y sobre el cual las negociaciones continúan de manera intensa.Después de lade, que hacía prever unen un acuerdo de paz con Irán, fue el propio mandatario estadounidense quien bajó las expectativas: "No hay apuro, el tiempo está de nuestro lado".Aunque habló dey de discusiones que continúan incluso sobre el lenguaje a utilizar en los puntos más delicados, laconsidera que aún se necesitará tiempo antes de obtener lade ambas partes. Una aprobación que, por ahora, no ha llegado desde Teherán.Según explicaron algunos, esto también se debe al sistema "lento y opaco" iraní, que dificulta la rapidez en la toma de decisiones del régimen.Sin embargo, losiraníes volvieron a advertir: "Elsobre algunas cláusulas corre el riesgo de hacer".Si finalmente else firma en los próximos días, ya se especula con unade conversaciones en Islamabad el próximo 5 de junio. Pero respecto al acuerdo cuyos detalles todavía se están negociando, Estados Unidos e Irán presentaron versiones diferentes.Según Teherán, uno de los temas pendientes es el de losen el exterior. Sobre el, además, la postura iraní parece más firme. Aunque elafirmó estar dispuesto a "tranquilizar al mundo respecto a que Irán no busca armas nucleares", Teherán aseguró que no aceptó ninguna propuesta nuclear y reiteró que el tema será tratado después de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, en un período de entre 30 y 60 días.Según la versión de la, el acuerdo contempla la reapertura dela cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes. Un bloqueo que -aseguró Trump- seguirá vigente hasta que se firme el