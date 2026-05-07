Trump califica de "muy buena" reunión con Lula en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como "muy buena" la reunión que mantuvo este jueves con su colega brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realizada en la Casa Blanca.

"Acabó de finalizar mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Discutimos muchos temas, incluyendo comercio, y específicamente tarifas. La reunión fue muy buena", escribió el mandatario en sus cuentas de las redes sociales.

Los dos mandataros mantuvieron un encuentro que se prolongó durante casi tres horas, superando ampliamente el tiempo previsto en el protocolo oficial.

La cumbre bilateral, que incluyó un almuerzo de trabajo, concluyó sin declaraciones públicas de los mandatarios.

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Sin embargo, la presidencia estadounidense difundió una imagen en la que ambos líderes aparecen sonrientes y estrechándose la mano, mientras detrás de ellos se observa a integrantes de la delegación brasileña que participaron del encuentro.

Lula abandonó la Casa Blanca cerca de las 15:15 hora de Brasil, luego de una reunión marcada por el hermetismo y la expectativa sobre los temas abordados.

El presidente brasileño expresó divergencias con su par estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra en el Golfo.

"Yo le dije lo que pienso y lo que creo que puede ser hecho. Yo creo más en el diálogo que en la guerra, creo que la invasión a Irán va a causar más perjuicios de lo que él (Trump) está imaginando", dijo Lula a la prensa.

Y agregó, "él (Trump) cree que la guerra ya acabó, eso no es lo real. No, no voy a pelearme con él por la visión que él tiene de la guerra".