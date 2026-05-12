Trump llama "tonta" a reportera que indagó costo de salón en Casa Blanca
El proyecto de ampliación de la sala de baile pasó de 200 a 400 millones de dólares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este martes "tonta" a una periodista que le preguntó por el sobrecosto de las obras que impulsa para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.
"Lo que ocurre es que tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", respondió en el jardín de la Casa Blanca ante una primera pregunta de la reportera Akayla Gardner, de MS Now.
Cuando la periodista le replicó por haber duplicado el costo del proyecto, Trump respondió, visiblemente molesto: "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista".
Trump ordenó el año pasado derribar el Ala Este de la Casa Blanca para construir allí un salón de baile destinado a grandes eventos, que en un principio iba a costar doscientos millones de dólares, pero que ahora está proyectado en cuatrocientos millones.
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El jefe de Estado, que siempre ha mantenido una relación tensa con la prensa, a la que acusa de fabricar "noticias falsas" en su contra, ha insultado a varios periodistas durante su segundo mandato, especialmente a mujeres reporteras.
En noviembre de 2025, le dijo "cállate, cerdita" a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, a bordo del avión presidencial Air Force One, por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.
Reporteros Sin Fronteras (RFS) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han denunciado un retroceso en la libertad de prensa en Estados Unidos bajo la Administración Trump.
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EFE
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