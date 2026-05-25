Trump propone ampliar Acuerdos de Abraham para acuerdo con Irán

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WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el lunes que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Propuesta de Trump para ampliar los Acuerdos de Abraham

Trump manifestó en su red social que las negociaciones "avanzan bien", pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación en la participación en los acuerdos de 2020.

La propuesta se produjo en momentos en que el incipiente acuerdo con Irán enfrenta críticas de otros republicanos que están a favor de una línea más dura hacia Irán, lo cual podría añadir fricción a las negociaciones.

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Trump señaló a Arabia Saudí y Qatar como países que deberían adherirse "de inmediato", a Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, que se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que "después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham".

Reacciones y postura de países clave

Trump ha esperado desde hace tiempo que Arabia Saudí se sume a los acuerdos, pero el reino argumenta que cualquier acuerdo de normalización requiere primero establecer una vía clara para la creación de un Estado palestino. Ese también es un aspecto clave para Pakistán, que se encuentra entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Syed Mohammad Ali, analista radicado en Islamabad, dijo que Pakistán no ha cambiado su postura hacia Israel a pesar de la más reciente propuesta de Trump.

El presidente indicó que planteó el plan de los Acuerdos de Abraham a los líderes durante las negociaciones el sábado. Trump dejó entrever que podría aceptar que "uno o dos" países se nieguen a firmar, pero sostuvo que la mayoría debería estar dispuesta. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz desde hace tiempo.

Masood Khan, exembajador de Pakistán en Estados Unidos, dijo que queda por ver qué tan viable podría ser la propuesta para los países de la lista de Trump.

"Invocar los Acuerdos de Abraham en esta etapa le da una dimensión completamente nueva a los procesos diplomáticos y de mediación porque este tema no estaba en la agenda", afirmó, subrayando la presión que enfrenta Trump para alcanzar un acuerdo.

Aun así, Khan señaló que "la vía diplomática sigue funcionando, y creo que Pakistán está muy en el centro de ello, respaldado por países de la región".

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría concretarse cualquier acuerdo con Irán. Sugirió que incluso Irán podría eventualmente sumarse a los acuerdos, si se alcanza un acuerdo.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, seguidos por Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Se presentaron como un esfuerzo por promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y el gobierno los consideró como una vía que, en parte, allanaba el camino hacia vínculos plenos con Israel.