Trump recibirá a Lula para discutir economía y seguridad bilateral
El presidente Trump y Lula se reunirán para tratar asuntos económicos y de seguridad que afectan a ambos países.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump recibirá el jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir asuntos compartidos en materia de economía y seguridad, informó un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato sobre una reunión que no ha sido anunciada oficialmente.
Trump y Lula dialogan sobre economía y seguridad
El izquierdista Lula y Trump han tenido una relación con altibajos desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca el año pasado.
Trump ordenó aranceles elevados sobre las importaciones brasileñas y ha presionado a las autoridades de la nación sudamericana debido al juicio y condena del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.
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Aranceles y medidas comerciales entre Estados Unidos y Brasil
Washington impuso en julio un arancel del 40% sobre los productos brasileños, además de un aumento arancelario previo del 10%. Trump justificó el gravamen señalando que las políticas de Brasil y el procesamiento penal de Bolsonaro constituían una emergencia económica.
Pero Trump flexibilizó posteriormente los aranceles sobre la nación sudamericana como parte de su intento por reducir los costos para los consumidores estadounidenses.
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