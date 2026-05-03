Trump revisa nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra

Trump dijo el sábado que está revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero también expresó escepticismo de que derive en un acuerdo.

"Les informaré al respecto más tarde", manifestó antes de abordar el Air Force One. "Ahora me van a dar la redacción exacta".

Poco después de hablar con los reporteros, Trump efectuó una publicación en redes sociales sobre la nueva propuesta, en la que dijo que "no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

Dos medios semioficiales iraníes, Tasnim y Fars, presuntamente cercanos a la Guardia Revolucionaria iraní, indicaron que Teherán ha enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Los medios estatales iraníes no han informado sobre la nueva propuesta. Pakistán ha acogido negociaciones previas entre Irán y Estados Unidos.

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Trump rechazó una propuesta iraní previa esta semana. Sin embargo, las conversaciones han continuado, y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

El presidente estadounidense también ha planteado un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Empeora la salud de activista iraní encarcelada

La salud de la abogada iraní de derechos humanos Narges Mohammadi, quien se encuentra encarcelada, corre "muy alto riesgo", dijeron el sábado su fundación y su familia, y agregaron que el Ministerio de Inteligencia de Irán se oponía a su traslado a Teherán para que reciba tratamiento por parte de sus propios médicos.

Mohammadi, de poco más de 50 años y laureada con el Premio Nobel de la Paz, fue trasladada de urgencia el viernes a un hospital en Zanjan, en el noroeste de Irán, tras sufrir una crisis cardíaca y un desmayo. Su familia ha dicho que su salud ha empeorado, en parte por una golpiza que recibió durante su arresto en diciembre.

Equipos médicos en Zanjan han solicitado sus expedientes antes de realizar cualquier tratamiento, y a la vez recomendaron que fuera trasladada a Teherán, señaló su fundación.

Pero su esposo, Taghi Rahmani, radicado en París, indicó que el Ministerio de Inteligencia se oponía al traslado para que se le haga una angiografía, la cual permite visualizar el interior de los vasos sanguíneos. Habló en un mensaje de voz que la fundación compartió con The Associated Press.

En un comunicado, el Comité noruego del Nobel instó a las autoridades iraníes a trasladar de inmediato a Mohammadi a su equipo médico, diciendo que su vida está en sus manos.

"Ella tiene la resistencia mental para el encarcelamiento, pero su cuerpo no cuenta con la preparación. Al Ministerio de Inteligencia ni siquiera le importaría si (ella) muriera", declaró su esposo a Sky News.

Sus hijos no han visto a Mohammadi en más de una década, desde 2015, agregó.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Mohammadi ya cumplía una condena de 13 años y nueve meses de cárcel por cargos de colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno de Irán, pero desde finales de 2024 había sido liberada con un permiso por cuestiones médicas.

Su equipo jurídico está siguiendo el asunto con la oficina del fiscal general, señaló la fundación.

Estados Unidos advierte sanciones a compañías navieras por pagos a Irán

Washington les ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones por pagarle a Irán para pasar de manera segura por el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la presión en el enfrentamiento por el control del mismo.

Irán prácticamente cerró el estrecho al atacar y amenazar barcos después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Posteriormente Teherán les ofreció a algunos barcos un paso seguro a través de rutas más cercanas a su costa, y en ocasiones cobraba tarifas.

Estados Unidos advirtió el viernes que no acepta que se hagan transferencias no sólo en efectivo, sino también en "activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie", incluidas donaciones de caridad y pagos en embajadas iraníes.

La Casa Blanca ha respondido con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su debilitada economía. El Comando Central de Estados Unidos informó el sábado que se les ha dicho a 48 barcos comerciales que se regresen por donde vinieron.

Irán ahorca a dos hombres declarados culpables de espiar para Israel

El gobierno iraní informó el sábado que ahorcó a dos hombres que habían sido declarados culpables de espiar para Israel.

El medio de noticias del poder judicial, Mizanonline, indicó que Yaghoub Karimpour fue acusado de enviar "información delicada" a un oficial de la agencia de inteligencia Mossad de Israel, mientras que Nasser Bekrzadeh presuntamente mandó detalles sobre líderes gubernamentales y religiosos, así como información sobre Natanz. Dicha ciudad alberga una instalación de enriquecimiento nuclear que Israel y Estados Unidos bombardearon el año pasado.

En las últimas semanas, Irán ha ahorcado a más de una docena de personas por presunto espionaje y actividades terroristas. Grupos defensores de los derechos humanos dicen que Teherán realiza rutinariamente juicios a puerta cerrada en los que los acusados no pueden impugnar los cargos que enfrentan.