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BRUSELAS.- La Unión Europea lleva casi un mes lidiando con un ciberataque potenciado con inteligencia artificial contra una de sus instituciones clave, reveló el miércoles un funcionario del bloque.

La fuente no dio más detalles sobre el ciberataque ni indicó quién lo hizo. Es la primera vez que el bloque de 27 miembros reporta un ciberataque potenciado con IA.

"Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse y, especialmente, utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades", afirmó Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea

"De hecho, podemos confirmar que esto se hizo con herramientas de IA", añadió. "Hemos visto muchos ciberataques globales recientemente y, por supuesto, nadie es inmune a esto".

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Señaló que la Unión Europea detectó por primera vez el incidente el 22 de octubre y que las autoridades iniciaron una investigación, al tiempo que impusieron "medidas preventivas".

Político informó primero sobre los incidentes. El sitio de noticias informó que el ataque duró al menos 10 días y afectó herramientas de traducción y de reembolso, así como bases de datos utilizadas para salarios y hojas de horas. Regnier se negó a confirmar ese informe.

"Apagamos temporalmente varias aplicaciones, y desde entonces la mayoría han sido restauradas", indicó Regnier. Sin embargo, hasta ahora, "no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al personal de la comisión en su conjunto", afirmó.

La agencia de la UE CERT-EU supervisa la seguridad digital de las diversas instituciones del bloque, que en conjunto emplean a alrededor de unas 40.000 personas solo en Bruselas.

La agencia había publicado un blog el 4 de noviembre advirtiendo sobre las amenazas de una herramienta específica llamada ARTEX. Aunque está diseñado para usar IA para identificar vulnerabilidades en sistemas digitales, se la ha vinculado con ataques recientes en todo el mundo.

"Evaluamos que la disponibilidad pública de ARTEX probablemente acelerará su adopción por actores peligrosos, lo que resultará en ataques automatizados más frecuentes, más rápidos y más escalables, con una mayor tasa de éxito", indicó la oficina.