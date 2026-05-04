United Airlines impacta camión en autopista cerca de Newark

Un vuelo de United Airlines estuvo a punto de terminar en una catástrofe el domingo, después de que la aeronave impactó un camión de reparto y un poste de luz en una autopista de peaje mientras se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, de Nueva Jersey.

Impacto en la comunidad

"Se evitó una gran catástrofe por cuestión de pies (centímetros)", señaló el experto en seguridad Steve Arroyo, quien aterrizó muchas veces en esa misma pista durante su carrera como piloto en United, "Si hubiera estado otros cinco pies (1,5 metros) más abajo, ocho pies, (2,4 metros) quiero decir, no más de 10 pies (tres metros), ese avión habría quedado esparcido por toda la autopista".

El conductor del camión de reparto de una panadería fue atendido en un hospital por lesiones menores, mientras que el Boeing 767 procedente de Venecia, Italia, con 231 personas a bordo, pudo aterrizar sin problemas. Nadie en el avión resultó herido.

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Un audio del control de tráfico aéreo deja entrever que el incidente pudo haber abierto un agujero en el costado de la aeronave, pero ni la aerolínea ni la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) lo han confirmado.

La NTSB informó la tarde del lunes que reclasificó el incidente como un accidente debido a la magnitud de los daños en el avión, pero no entró en detalles.

Cronología del caso

Aproximación a baja altura

Cualquier persona que haya circulado por ese tramo de la autopista interestatal 95 probablemente haya visto aviones a baja altura mientras cruzan por encima de todos los carriles en su preparación para el aterrizaje. Pero nunca tan bajo.

Un video de una cámara en el tablero del camión mostraba al conductor cantando alegremente antes de voltear por la ventana con una leve expresión de preocupación cuando se escucha el zumbido de los motores del avión.

Un instante después se puede ver parte del avión en el encuadre, por la ventana del conductor. El video también muestra el momento del impacto. Por lo general, los camiones semirremolque miden 4,1 metros (13,5 pies) de altura, así que la aeronave volaba bastante bajo.

Chuck Paterakis, vicepresidente de la empresa panificadora H&S Family of Bakeries, manifestó que la compañía está "aliviada de que todos estén a salvo, ya que esa es nuestra máxima prioridad". La panadería coopera con la investigación.

El informe de daños de los pilotos no quedó grabado porque la tripulación optó por llamar por teléfono a la torre después del aterrizaje, en lugar de transmitir los detalles por radio.

Pero un audio del control de tráfico aéreo publicado por ATC.com reveló una conversación entre un controlador aéreo y un vehículo en tierra más de media hora después del incidente. El controlador dijo: "Sintieron algo al pasar el umbral y hay un agujero en el costado del avión".

Testigos alarmados

Patrick Oyulu, de Edison, Nueva Jersey, circulaba por la autopista cuando el avión golpeó el camión. Publicó un breve video en el que muestra los segundos posteriores al impacto, mientras el enorme avión apenas alcanzaba a superar la carretera para aterrizar en la pista.

"El avión parecía venir casi directamente sobre la autopista", relató Oyulu en un mensaje a The Associated Press: Señaló que el camión pareció desviarse bruscamente y que, después de que la aeronave aparentemente hizo contacto, se podía ver humo saliendo del vehículo.

"Nunca esperé un avión tan bajo, y nunca esperé que vería el tren de aterrizaje de un avión de ese tamaño pasando por encima, con tanto ruido y ráfagas de viento", añadió Oyulu.

La investigación analizará diversos factores

Investigadores de la NTSB llegaron al lugar el lunes para entrevistar a la tripulación y comenzar a trabajar para determinar cómo y por qué ocurrió esto. Pero es posible que la NTSB no ofrezca muchos detalles sobre lo sucedido hasta que publique su informe preliminar dentro de aproximadamente un mes. La agencia no tiene previsto ofrecer conferencias de prensa sobre el incidente.

La pista 29, donde aterrizó el avión, es la más corta del aeropuerto con 2.050 metros (6.726 pies), y por lo general únicamente se utiliza cuando hay vientos fuertes, como los de la tarde del domingo. Las otras dos pistas de Newark miden 3.353 metros (11.000 pies). Un controlador aéreo les dijo a los pilotos que las ráfagas de viento en ese momento eran de hasta 50 km/h (31 mph).

Arroyo indicó que los investigadores sin duda examinarán qué tan bien la tripulación de United planificó la contingencia de tener que aterrizar en la pista 29 y exactamente qué datos habían ingresado en su sistema de control de vuelo y en asistentes de navegación de la cabina. Explicó que esos sistemas pueden ayudar a mantener a los pilotos en la trayectoria de planeo antes de que deban tomar los mandos y completar el aterrizaje de forma visual.

"Es una de las aproximaciones más desafiantes del mundo", afirmó Arroyo. "El margen de error es extremadamente bajo".

Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación, comentó que los investigadores probablemente también analizarán si la fatiga fue un factor luego del largo vuelo desde Italia.

La NTSB ordenó a United preservar las grabadoras de voz de cabina y de datos de vuelo para su análisis. La aerolínea informó que los pilotos han sido puestos en licencia mientras se investiga el accidente.

En 1985, el vuelo 191 de Delta se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth cuando una microrráfaga de viento durante una tormenta eléctrica hizo que el avión descendiera hasta el suelo y golpeara un vehículo. Luego, el avión se estrelló contra tanques de agua del aeropuerto, cobrando la vida de 137 personas, incluido el conductor del vehículo.