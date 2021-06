Venezuela comienza a aplicar vacuna cubana

Caracas, Ven.- Las autoridades venezolanas comenzaron el martes a inocular a la población contra COVID-19 con la candidata vacunal cubana Abdala.

Un lote donado por La Habana llegó a Venezuela en días recientes y fue incorporado al plan de vacunación masiva del gobierno. Ambos países suscribieron un contrato para el suministro de 12 millones de dosis en los próximos meses.

"Yo creo que todas las vacunas están desarrolladas para el bienestar de la humanidad (y) uno como persona. Yo creo que lo mejor es tenerla", dijo a The Associated Press Yoleima Cartaya. La trabajadora independiente de 37 años recibió en la jornada la primera de tres dosis de Abdala en una zona residencial ubicada dentro de los límites del Fuerte Tiuna de Caracas. "Me siento muy bien", agregó.

Algunos venezolanos habían expresado reserva sobre la falta de información de la campaña de vacunación y el hecho de que Abdala no ha sido avalada por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, pero otros se sintieron tranquilos al recibir la dosis. "Lo que tengo es alegría porque llegaron las vacunas y van a vacunarme", manifestó Elena Varela, de 75 años. "Como aquí está la cubana, muy bienvenida", resaltó.