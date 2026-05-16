Venezuela deporta a Alex Saab para enfrentar juicio en EE.UU.

MIAMI (AP) — El gobierno de Venezuela informó el sábado la deportación de un estrecho aliado de Nicolás Maduro para que enfrente procesos judiciales en Estados Unidos, menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

Gobierno venezolano confirma deportación de Alex Saab

La decisión marca un drástico giro para Alex Saab, por quien Maduro luchó con uñas y dientes para traer de regreso tras su anterior arresto internacional en 2020. Ahora, el empresario nacido en Colombia y descrito durante mucho tiempo por autoridades de Estados Unidos como el "recaudador" de Maduro, podría ser llamado a testificar contra su antiguo protector, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en enero en una sorpresiva redada del ejército estadounidense.

La autoridad de inmigración venezolana emitió un breve comunicado el sábado en el que no indica explícitamente adónde envió a Saab, pero señaló que la decisión se basó en varias investigaciones penales que están en curso en Estados Unidos. En el comunicado se hace referencia a Saab solo como un "ciudadano colombiano", lo cual pudo haber sido un guiño a la ley venezolana, que prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos. Tras su anterior arresto, Maduro y la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmaron que Saab era un diplomático venezolano que había sido detenido ilegalmente durante una escala para reabastecimiento de combustible mientras se dirigía a Irán para una importante misión humanitaria.

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Investigación y contexto judicial

The Associated Press informó en febrero que fiscales federales han investigado durante meses el papel de Saab en una presunta conspiración de sobornos relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos.

La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra Álvaro Pulido, un socio de larga data de Saab, dijo un exfuncionario de las fuerzas del orden. Ese proceso, iniciado en Miami, se centra en el llamado programa CLAP establecido por Maduro para proporcionar productos básicos, como arroz, harina de maíz y aceite de cocina, a los venezolanos pobres que tenían dificultades para alimentarse en un momento de hiperinflación desbordada y una moneda en ruinas.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna mediante contratos con el gobierno venezolano. Pero cayó en desgracia ante el nuevo gobierno del país que asumió el poder tras la destitución de Maduro. Desde que asumió el cargo el 3 de enero, Rodríguez degradó a Saab, lo despidió de su gabinete y le quitó su papel como el principal conducto para las empresas extranjeras que buscan invertir en Venezuela. Durante meses han circulado versiones periodísticas contradictorias de que estaba encarcelado o bajo arresto domiciliario.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no ha respondido a una solicitud de comentarios.