Victoria azul, desde un cantante a un musulmán
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Washington.- Desde un médico musulmán de ascendencia egipcia hasta una estrella de la música tejana de raíces mexicanas, las victorias electorales de figuras como Abdul El-Sayed y Bobby Pulido muestran un Estados Unidos diverso, alejado de los moldes tradicionales de representación y de la imagen de país que proyecta el movimiento MAGA de Donald Trump.
El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios y antiguo responsable de Salud Pública de Míchigan, ganó el escaño al Senado por ese estado frente al republicano Mike Rogers.
Su victoria lo convierte en el primer musulmán en llegar a la Cámara Alta, tras una campaña en la que los republicanos cuestionaron su lealtad al país y lo vincularon, sin pruebas, con el extremismo islámico.
En el sur de Texas, el cantante de música tejana Bobby Pulido derrotó a la republicana Mónica De La Cruz.
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En Minnesota, Peggy Flanagan, integrante de la nación White Earth del pueblo ojibwe, será la primera mujer indígena en llegar al Senado.
A ella se suman Keisha Lance Bottoms, que será la primera mujer afroamericana, así como Gina Hinojosa, que se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas.
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