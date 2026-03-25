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VIDEO | EU lanza corrido para promover autodeportación para Mexicanos

Prometen bono y viaje gratis a migrantes irregulares

Por El Universal

Marzo 25, 2026 11:49 a.m.
A
VIDEO | EU lanza corrido para promover autodeportación para Mexicanos

Con un corrido generado mediante inteligencia artificial, la Embajada de Estados Unidos en México reiteró su llamado a que los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense se autodeporten, mediante la aplicación CBP Home.
En sus redes sociales, la sede diplomática compartió el video elaborado con IA, en el que un sujeto canta un corrido cuya letra expresa:
"El corrido suena fuerte en tu tierra, regresa a tus raíces. No necesitas irte lejos para salir pa' delante. Oye lo que dices, el 'power' mexicano está en ti".
Acompañado de esta pieza musical, la embajada estadounidense pidió a los connacionales regresar a sus raíces mediante la app de CBP Home, bajo la advertencia "ni lo intentes", debido a que "vivir o migrar a EU de forma ilegal es un delito".
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, esta aplicación es una "oportunidad histórica" para los extranjeros que están irregularmente en ese país.
Según su plataforma, mediante CBP Home las personas migrantes recibirán "un viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de 2 mil 600 dólares para facilitar su viaje de regreso a su país de origen".
Entre sus "beneficios", el gobierno estadounidense ofrece que quienes se autodeporten serán eliminados, temporalmente, de la lista de prioridades para su detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, garantiza que se condonarán multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria de Estados Unidos, sin arrestos o restricciones, por lo que es "una alternativa segura y ordenada".
Cabe destacar que este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 13 personas mexicanas han fallecido en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia de ICE.

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