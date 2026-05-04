VIDEO | Monster Truck embiste al público en Colombia

Un accidente durante una exhibición de Monster Truck en Popayán, Colombia, dejó al menos tres personas fallecidas y decenas de lesionados, luego de que uno de los vehículos perdió el control y embistió al público.

Durante un evento de acrobacias automovilísticas realizado en la capital del departamento del Cauca. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la unidad realiza una maniobra, avanza fuera de control y termina impactando contra la zona donde se encontraban varios asistentes.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el saldo preliminar fue de tres personas muertas y al menos 38 heridas, entre ellas menores de edad. Otras versiones oficiales iniciales habían señalado dos fallecidos y 37 lesionados, por lo que las autoridades continuaban con la actualización del balance.

Tras el accidente, organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a las víctimas y trasladar a los lesionados a centros asistenciales. Algunos reportes señalan que la conductora del vehículo también fue hospitalizada.

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Las causas del percance siguen bajo investigación. Versiones preliminares apuntan a una posible falla mecánica o pérdida de control de la unidad, aunque las autoridades deberán determinar si hubo omisiones en las medidas de seguridad del evento.

El caso generó indignación y preocupación en Colombia, especialmente por la presencia de familias y menores de edad entre el público afectado.