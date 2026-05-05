VIDEO | Mujer atropella a vigilante y lo deja en estado crítico

Trujillo, Perú.– Un vigilante resultó gravemente herido luego de ser embestido por un automóvil a alta velocidad la noche del domingo 3 de mayo, en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco. El hecho fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento exacto del impacto.

La víctima fue identificada como Juan Martínez Torres, de 54 años, quien se encontraba realizando labores de vigilancia en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas. De acuerdo con el registro en video, el trabajador estaba sentado cuando, al percatarse del vehículo, intentó reaccionar levantando una pierna, pero fue alcanzado por el auto, que lo proyectó contra la pared de una vivienda.

Tras el impacto, vecinos acudieron en su auxilio y solicitaron apoyo de emergencia. El vigilante fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con diagnóstico de policontusiones y un pronóstico reservado. Médicos informaron que su estado de salud es crítico.

La conductora fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años, quien fue detenida por elementos de la Policía Nacional del Perú. Según los primeros reportes, la mujer manejaba con la licencia de conducir vencida desde 2022 y dio positivo en la prueba de alcoholemia.

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El vehículo involucrado pertenece a la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C. y quedó asegurado como parte de las investigaciones. La conductora enfrenta una indagatoria por el presunto delito de lesiones graves.

Autoridades informaron que continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades legales correspondientes.