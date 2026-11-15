Voyager, a punto de hacer historia

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Cabo Cañaveral, Flo.- La Voyager 1 de la NASA está a punto de convertirse en el primer objeto de la humanidad en alcanzar un día luz de distancia de la Tierra, mientras se adentra cada vez más en el espacio interestelar.

Se trata de una distancia alucinante de más de 26,000 millones de kilómetros (16,000 millones de millas) para la nave espacial lanzada hace 49 años.

La Voyager 1 alcanzará ese hito extraordinario el miércoles, y sus señales de radio tardarán exactamente 24 horas, viajando a la velocidad de la luz, en llegar a la Tierra; es decir, un día luz. La NASA calcula que faltan otros 18,000 años para que la nave espacial complete un año luz y más del doble de ese tiempo antes de que se acerque a otra estrella.

La directora del proyecto, Suzanne Dodd, ve a la Voyager 1 como la embajadora de la Tierra que se precipita entre estrellas, al tiempo que ofrece una "sensación de asombro" en casa.

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"Es un tesoro nacional", comentó Dodd a The Associated Press. "Realmente extraordinario".

A pesar de los problemas esporádicos típicos de la vejez, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, siguen enviando datos científicos y de ingeniería mientras se dirigen a distintos puntos del espacio a 61,000 km/h. Aunque fue lanzada dos semanas antes que su hermana en 1977, la Voyager 2 alcanzará la marca de un día luz hasta el año 2035.

La Voyager 1 pasó junto a Júpiter y Saturno para eliminar a los científicos en 1979 y 1980, respectivamente, antes de salir del sistema solar. Alcanzó lo que la NASA define como espacio interestelar —la vasta región entre sistemas estelares— en 2012. La Voyager 2 visitó esos dos planetas, además de Urano y Neptuno, y también envió fotos impresionantes, antes de entrar en el espacio interestelar en 2018.

Casi todos los días, las Voyager transmiten detalles sobre su entorno nunca antes explorado: la intensidad y la dirección del campo magnético, así como datos sobre la presión circundante, el polvo y los rayos cósmicos galácticos. Son un poco como satélites meteorológicos, según Dodd, quien trabaja con las Voyager desde 1984.