NOTA RELACIONADA
NACIONAL
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum acusa a oposición de generar insidias
Nacional
Sheinbaum defiende la Cuarta Transformación y destaca el apoyo del pueblo mexicano.
Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México
Nacional
La Secretaria del Bienestar informa sobre el inicio del registro para la Pensión de Adultos Mayores en México, un programa social dirigido a personas de 65 años y más.
Quisieron inaugurar narco en el AIFA
Nacional
Labores de inteligencia del gobierno detectaron intentos de traficar diferentes drogas por él
Acuerdos de culpabilidad, la clave de los capos mexicanos en EU
Nacional
El "El Mayo" Zambada se declaró culpable de los cargos de narcotráfico
Candidatos sin promedio mínimo consiguen cargo en el PJF
Nacional
El Consejo General del INE otorgó las constancias de mayoría a 45 personas que será juzgadoras
Agente Federal Disparó a Vehículo en Incidente en California
Nacional
Un agente federal disparó contra un vehículo en movimiento en un incidente durante un control de inmigración en California.
Semifinales y Final del Concurso México Canta 2025 en Canal 22
Nacional
Jóvenes artistas compiten por el título en un evento que promueve la música mexicana y los valores positivos.
INE Aprueba Presupuesto de Más de 7 Mil MDP para Partidos en 2026
Nacional
Partidos recibirán 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos. Morena lidera recursos.
Universidades públicas anuncian plan de austeridad y ahorro presupuestario
Nacional
El secretario general de ANUIES detalla las medidas para optimizar el gasto en las universidades públicas
ASPA solicita definir plazo para pilotos extranjeros en aeronaves mexicanas
Nacional
El debate sobre la presencia de pilotos extranjeros en Viva Aerobus continúa, con ASPA solicitando una definición clara de plazos.