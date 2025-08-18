logo pulso
Dan 11 años de prisión a los atacantes de Ciro Gómez Leyva

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:50 p.m.
García Harfuch entrega 100 patrullas y recluta policías en Sinaloa
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:45 p.m..

García Harfuch lidera estrategias de seguridad en Sinaloa con entrega de patrullas y reclutamiento de policías

Gutiérrez Müller rechaza irse a vivir a España
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 09:32 a.m..

La presidenta de México aclaró la residencia de la esposa de AMLO

Directivos de Adidas visitarán Yalálag por plagio de huaraches

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:26 p.m.

Claudia Sheinbaum acusa a oposición de generar insidias
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 01:36 p.m..

Sheinbaum defiende la Cuarta Transformación y destaca el apoyo del pueblo mexicano.

Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 01:13 p.m..

La Secretaria del Bienestar informa sobre el inicio del registro para la Pensión de Adultos Mayores en México, un programa social dirigido a personas de 65 años y más.

Quisieron inaugurar narco en el AIFA
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:00 a.m..

Labores de inteligencia del gobierno detectaron intentos de traficar diferentes drogas por él

Acuerdos de culpabilidad, la clave de los capos mexicanos en EU

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:17 p.m..

El "El Mayo" Zambada se declaró culpable de los cargos de narcotráfico

Candidatos sin promedio mínimo consiguen cargo en el PJF
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 02:36 p.m..

El Consejo General del INE otorgó las constancias de mayoría a 45 personas que será juzgadoras

Amparos permiten libertad a Lord Pádel
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 01:34 p.m..

En la primera audiencia de imputación, una juez de control ordenó su inmediata liberación

Agente Federal Disparó a Vehículo en Incidente en California
AP

Nacional

| Agosto 18, 2025 05:44 p.m.

Un agente federal disparó contra un vehículo en movimiento en un incidente durante un control de inmigración en California.

Semifinales y Final del Concurso México Canta 2025 en Canal 22
Redacción

Nacional

| Agosto 18, 2025 05:44 p.m.

Jóvenes artistas compiten por el título en un evento que promueve la música mexicana y los valores positivos.

INE Aprueba Presupuesto de Más de 7 Mil MDP para Partidos en 2026
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 05:34 p.m.

Partidos recibirán 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos. Morena lidera recursos.

Universidades públicas anuncian plan de austeridad y ahorro presupuestario
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 05:08 p.m.

El secretario general de ANUIES detalla las medidas para optimizar el gasto en las universidades públicas

ASPA solicita definir plazo para pilotos extranjeros en aeronaves mexicanas
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 04:37 p.m.

El debate sobre la presencia de pilotos extranjeros en Viva Aerobus continúa, con ASPA solicitando una definición clara de plazos.

FGR asegura 120 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa y Sonora
El Universal

Nacional

| Agosto 18, 2025 03:47 p.m.

FGR incauta 120 mil litros de diversas sustancias químicas y detiene a individuos con armas en Sinaloa y Sonora


