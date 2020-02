4 kilómetros del Tren Maya, de Periférico hasta centro de Mérida

Serían cuatro kilómetros los que recorrerá el Tren Maya con una profundidad de 6.5 metros, iniciando en el punto del cruce entre periférico y la carretera Mérida-Cancún, hasta llegar a la eestación de trenes "La Plancha", informó Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

En el marco del Foro "Energías para el Desarrollo" organizado por la Concanaco, manifestó que parte de este proyecto sería subterráneo, aunque no precisó sí generaría un costo extra a su construcción.

Declaró, entre otras cosas, que en el territorio yucateco la construcción es viable por el tipo de suelo -que dijo, es de piedra caliza- que, si bien aseguró no completamente rígida, sí es sostenible, "en ingeniería todo es posible, en México este tipo de hoyos se hacen en lodo, ahí ponemos unos pilares, aquí eso se hará de manera más fácil", acotó.

Jiménez Pons subrayó que en los terrenos de "La Plancha" que son federales, podrán albergar tanto la estación central del Tren Maya como el parque que fue prometido en administraciones anteriores, pues se dijo que hay las hectáreas suficientes.

Precisó que, independientemente de lo anterior, están a la espera de que el gobierno del estado presente una serie de alternativas en caso de que este "centro neurálgico" no pueda ser instalado ahí.

Por su parte, Félix Rubio Villanueva, director del colectivo Gran Parque La Plancha, increpó a Jiménez Pons para manifestarle "no queremos una estación de tren, queremos el parque que se había prometido", además de que le entregó un folleto que contenía el proyecto del parque y los beneficios que tenía para la ciudadanía.

Por otro lado en relación a los amparos concedidos a la comunidad de Xpujil, Campeche, el director de Fonatur precisó que hasta este viernes aún no recibían la notificación, pero dijo, que cuando llegué acatarán las medidas dispuestas. Aunque -aclaró- eso signifique un freno al avance del proyecto.