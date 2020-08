A 2 años del Gobierno de Sheinbaum, no hay nada que celebrar: PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo consideró que a dos años del Gobierno local, "los ciudadanos no tenemos nada que celebrar, pues en medio de una crisis sanitaria, económica y de seguridad, la promesa de Claudia Sheinbaum de convertir a la Ciudad en innovadora y de derechos, aún no se hace realidad y solo muestra resultados decepcionantes", afirmó.

"Cero y van dos, dos años en que la Doctora Sheinbaum nos queda a deber los resultados. De nada sirven las obras de relumbrón, si los capitalinos no tienen solvencia económica, salud, empleo ni seguridad", insistió el líder del blanquiazul de la Ciudad de México.

Explicó que la inacción, incapacidad, soberbia y descalificación han sido los rasgos característicos de una administración que no acepta la crítica ni las propuestas y hoy, lamentablemente, "pareciera que tenemos no a una jefa de Gobierno, sino a una Regenta que no toma decisiones propias, sino que espera el visto bueno de su jefe, el Presidente, para actuar", acusó.

Como ejemplo, cito el acuerdo al IMSS en el primer semestre del año, en el que la CDMX perdió 183 mil 700 empleos formales, que resultó ser la pérdida más alta a nivel nacional, "por lo que al ser un hecho la falta de empleo, la calidad de vida de los capitalinos no puede ubicarse en un estado de bienestar", enfatizó.

Añadió que en diez semanas, la Ciudad ha mantenido el semáforo naranja con alerta roja en varias colonias, pero aún no hay indicios de poder avanzar hacia el amarillo.

Todo ello, reiteró Atayde Rubiolo, aunado a la insuficiencia de apoyos gubernamentales ha llevado al luto a más de 10 mil familias que tienen que salir a buscar el sustento que el gobierno ha sido incapaz de garantizar.

"Hemos rebasado las 10 mil defunciones por Covid-19, sin contar la cifra negra que podría ser tres veces mayor. Y a pesar de los cambios de estrategia, el gobierno de la Doctora Sheinbaum ha sido incapaz de contener los contagios, por lo que la salud es otro pendiente en su administración", sostuvo.

La seguridad es otro pendiente, destacó el panista, pues si bien han contenido algunos delitos, el robo en distintas modalidades, la violencia familiar y el feminicidio colocan a la Ciudad de México en la segunda entidad con mayor incidencia delictiva a nivel nacional.

"La leve disminución de algunos delitos es un fenómeno nacional, no es resultado del cambio de funcionarios o de la estrategia, no es resultado de una política propia del Gobierno de la Ciudad. Entregar resultados a medias no es sinónimo de triunfo, es un compromiso inconcluso y decepcionante", enfatizó.

Recordó que, de acuerdo a cifras oficiales, en el primer semestre del año las llamadas al 911 por delitos como violencia familiar y feminicidio registraron un aumento del 4.29 y 25%, respectivamente.

Además, las alcaldías de Iztacalco, Xochimilco y Magdalena Contreras registran el mayor número de denuncias por violencia familiar, mientras que Gustavo A. Madero y Tlalpan, en feminicidio.

Ante este panorama, el líder del panismo capitalino insistió que desde el inicio de la pandemia, su partido propuso un Plan Integral para enfrentar la crisis que ya arrastraba la Ciudad de México desde el año pasado.

Dicho plan, detalló Atayde Rubiolo, incluía una política sanitaria, redireccionamiento del gasto público y un plan de contención económica, que incluya apoyos a empresas y familias para contribuir a la reactivación económica.

"Sin embargo, la Doctora Sheinbaum nos aplicó la premisa del viejo régimen de ni los veo, ni los oigo y en una actitud soberbia rechaza una y otra vez nuestras propuestas", lamentó.

Destacó que el próximo 1 de septiembre, fecha en la que entregará el Segundo Informe de Gobierno, "no habrá nada que celebrar y los capitalinos esperamos que la jefa de Gobierno haga un ejercicio de autocrítica, acepte sus errores y enmiende el camino para que su tercer año de gobierno aspire a salir del bache en el que actualmente nos encontramos", reiteró.