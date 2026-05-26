A cinco meses del hecho, hacen primera audiencia por violación sexual

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OAXACA, Oax., mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Este martes se realiza la

por violación sexual cometido en

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, Oaxaca; "Esperamos que la resolución mantenga al imputado en prisión oficiosa. Requerimos, honestidad y cero impunidades", exigieron lay organizaciones de mujeres indígenas de Mesoamérica.A cinco meses de que se cometiera una violación sexual en, Oaxaca, este martes 26 de mayo se realiza lapara contra unos de los agresores en el, a cargo del juez Omar Morales Simón, por lo que organizaciones exigen que se aplique todo el peso de la ley. "Requerimos, honestidad y cero impunidades. Exigimos que la situación jurídica se resuelva conforme a la ley y los datos de prueba que se han presentado", demandan.Los hechos ocurrieron durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de diciembre de 2025, dondea base de golpes sometieron a la víctima para realizar la violación. Uno de los agresores está prófugo de la justicia, mientras que el otro se encuentra enNo es la primera vez que ocurren estos hechos violentos en contra de las mujeres en, ubicada en el, Oaxaca. El 22 de octubre del, cuatro hombres cometieron el mismo delito de violación y abuso sexual en este mismo municipio.De acuerdo al pronunciamiento de las organizaciones para exigir justicia hacía la víctima, el 95% de los feminicidios y crímenes sexuales cometidos en Oaxaca quedan impunes. "Ese número no es una estadística: es el peso de un sistema que decideque las mujeres no merecen justicia. Existe unade los jueces y tribunales con las denunciantes", externaron.La región delregistra el mayor porcentaje de feminicidios en el estado de Oaxaca desde diciembre de 2022 a diciembre de 2025, según datos deldel"Rosario Castellanos" (GESMujer).Por ejemplo, en 2025 se documentaronen el estado, el 30% concentrados en el, tal es el caso de—una joven ayuujk a quien le suplantaron la identidad para "perdonar" a su violador—."El Estado demostró hasta dónde llega su complicidad. O el caso de, saxofonista atacada con ácido, lleva más de seis años exigiendo una sentencia", firmaron organizaciones como el, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca, Fondo Defensores,Rosario Castellanos, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Red Nacional de Abogadas Indígenas, entre otros.