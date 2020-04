¿A cuál teléfono puedo marcar para ubicar un hospital Covid-19?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a la ciudadanía el número telefónico al que pueden marcar para ubicar los hospitales en donde atienden a pacientes con posible coronavirus o Covid-19.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario pidió a la población marcar al 800 0044 800 para obtener información.

Aunado a dicho número de teléfono proporcionado por las autoridades federales, el gobierno de la CDMX puso a disposición de la ciudadanía una app, disponible para Android y IOS, en la que se puede ubicar la disponibilidad de los hospitales en la zona en la que se encuentra la persona que solicita la información.

El Gobierno de la CDMX, en coordinación con las instituciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de México (SSA), IMSS, ISSSTE, las Secretarías de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y del Gobierno del Estado de México, crearon un servicio de información para conocer la disponibilidad hospitalaria con el fin de ahorrar tiempo valioso para la atención de los enfermos.

Para facilitar el acceso a todos los datos oficiales se lanzó una nueva sección en la App CDMX misma que puede descargarse en las tiendas de Google Play, para dispositivos Android, y en la Apple Store, para equipos iOS.

Si ya cuentas con la aplicación descargada es importante que a actualices para tener acceso al nuevo módulo de información.

A través de la app, en la categoría llamada Hospitales, los usuarios que brinden acceso al GPS podrán ubicar cuál es el hospital más cercano que puede atender casos de Covid-19, pero no solo eso, también indicará su capacidad: alta, media y escasa.

La plataforma además muestra toda la información del hospital como dirección, teléfono, institución a la que pertenece, y la ruta más rápida para llegar en auto o transporte público.

De esta manera los usuarios que cuenten con seguro médico por parte del IMSS e ISSSTE podrán saber en qué hospitales de esa red podrán ser recibidos de inmediato. Asimismo, aquellas personas que no cuenten con servicios médicos podrán conocer los datos de los hospitales disponibles de la SSA, Sedesa y Secretaría de Salud del Estado de México.

De acuerdo con información oficial, actualmente hay 54 hospitales dedicados a atender el coronavirus: 39 en la Ciudad de México y 15 en el área metropolitana.

Pero la app no es la única opción, toda esta información también se encuentra en la página de internet hospitales.covid19.cdmx.gob.mx.

Cabe decir que el gobierno de la CDMX ya ha utilizado otras plataformas digitales para mantener a la ciudadanía informada durante la contingencia. Por ejemplo, en caso de presentar síntomas relacionados con el Covid-19, las personas pueden enviar un mensaje de texto (SMS) sin costo desde su celular con la palabra covid19 al número 51515 para recibir un breve cuestionario sobre factores de riesgo para obtener indicaciones sobre qué hacer en cada caso. De ser necesario, personal médico se comunica con ellas para hacer una valoración más a profundidad y evaluar el posible traslado al hospital en casos urgentes.

El servicio de cuestionario también está disponible en la página de internet test.covid19.cdmx.gob.mx, o enviando un mensaje directo a la cuenta del Gobierno de la Ciudad de México en Facebook con la palabra covid19.