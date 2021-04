"A mediados de año, 50 millones de mexicanos estarán vacunados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó este viernes que a mediados de este año ya estarán vacunados contra Covid-19, 50 millones de mexicanos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en la aplicación de las vacunas hay igualdad y se le dio preferencia a los adultos mayores por ser el sector más vulnerable.

"Pronto vamos a iniciar la vacunación de 40 a 49 (años). Yo estoy seguro de que a mediados de año, a finales de junio principios de julio vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Ese es un dato, así como dije de que íbamos a terminar en este mes de abril de vacunar aún con una dosis a todos los adultos mayores y lo cumplimos, así estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante".

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que en la aplicación del biológico no hay influyentismo y se le dio prioridad al sector más vulnerable que son los adultos mayores de más de 60 años.

"Aquí hay igualdad, no hay privilegios, es cosa de esperarnos, porque tenemos también demandas de otros sectores con otros argumentos, todos son válidos, no rechazamos a nadie (...) tenemos que ir por partes, y cuidando a los más vulnerables. Para nosotros los adultos mayores son la prioridad".