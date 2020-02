A México le espera un año caluroso en el 2020 según pronósticos

A México le espera un año caluroso, un aumento de temperatura arriba del promedio y con lluvias mayores a las registradas en el 2019, declaró a Efe Jorge Zavala, coordinador general del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).



"No esperamos que la próxima década tenga temperaturas menores sino que esperamos que continúen avanzando; estaremos con temperaturas similares a las que hemos tenido la última década" puntualizó Zavala en una entrevista con esta agencia.



El experto señaló que 2019 ha sido el segundo año más cálido en México desde 1953, con una temperatura promedio de 22,4 grados centígrados.



De acuerdo con el SMN, que depende de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México, para febrero y marzo de 2020 las temperaturas mínimas promedio mensual serán más cálidas de lo normal en la mayor parte de México.



"Actualmente la temperatura superficial del mar cercana a las costas de México presenta anomalías de entre 1 y 2 grados Celsius por arriba del promedio", informó el organismo.



De acuerdo con la dependencia, "para marzo continuarán las temperaturas mínimas promedio mensual más cálidas de lo normal en gran parte de México".



En cuanto al tema de las lluvias, febrero será más seco que otros años, pero marzo presentará otro panorama, ya que "se espera una recuperación en el acumulado mensual de lluvias; su promedio es de 13,1 litros por metro cuadrado (l/m2) y se estima que llueva 13,7 l/m2 a nivel nacional".



En particular, asociado con el cambio climático para este año esperamos temperaturas por arriba del promedio, lo que puede perjudicar algunas siembras y algunas especies, añadió.



Esto ocasionaría que se presenten fenómenos que anteriormente ocurrían con menor frecuencia, como las inundaciones y los incendios.



"Un incendio necesita las condiciones propicias para propagarse y estas incluyen que las temperaturas estén muy altas, que los vientos estén muy intensos, que los suelos estén con muy baja humedad y la flora marchita puede convertirse en material combustible", mencionó el coordinador general del SMN.



Los cultivos y los ecosistemas no sólo se ven afectados por la sequía o la precipitación sino también por los cambios de temperatura, humedad y la cantidad de días con radiación solar, explicó el físico por la UNAM..



"Ya estamos en una nueva condición climática en la que las temperaturas son más altas de lo que eran antes y no se espera que bajen", añadió.



Sostuvo que los ecosistemas funcionan adecuadamente en un rango de temperatura y disponibilidad de agua, entonces al cambiar estos valores, esos ecosistemas se pueden ver afectados.