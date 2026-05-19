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Abaten a tres integrantes de célula del CJNG en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán investiga los hechos mientras continúan los operativos para garantizar seguridad en la región.

Por El Universal

Mayo 19, 2026 01:53 p.m.
A
Abaten a tres integrantes de célula del CJNG en Michoacán

MORELIA, Mich., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Durante los operativos que desplegó personal de

fuerzas estatales
y federales en la región

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de la Meseta Purhépecha, fueron abatidos tres integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de la violencia.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó, que el abatimiento de los tres implicados, ocurrió sobre la carretera que comunica a las comunidades de Cocucho y Ocumicho.
Explicó que, en ese punto, elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia por aire y tierra para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.
Detalló que las fuerzas de seguridad ubicaron a personas armadas, quienes fallecieron tras el despliegue interinstitucional y un posterior enfrentamiento.
Indicó que a los presuntos agresores se les aseguraron armas de fuego, equipo de comunicación e insignias relacionadas con una organización criminal.
Además, señaló que entre sus vestimentas portaban parches con banderas de Colombia.
"El trabajo coordinado entre las fuerzas estatales y federales continúa de manera permanente para preservar la tranquilidad de las comunidades de la Meseta Purépecha y atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población", expresó.
El secretario de Gobierno agregó que la Fiscalía del estado ya realiza las actuaciones correspondientes para la identificación de las personas fallecidas y continuar con las investigaciones derivadas de estos hechos.
Finalmente, aseguró que los operativos de seguridadcontinúan desplegados en toda la región.

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