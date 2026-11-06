Abaten al "General", líder de un cártel en el Edomex

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Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abatieron en el Estado de México a Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General", "Papá" o "El Lic", líder y fundador del "Cártel Nuevo Imperio", con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, y señalado por ser el autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, elementos de la SSPC, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron agredidos con disparos cuando realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con integrantes del cártel. Al repeler la agresión, "El General" y otra persona perdieron la vida.

En tanto, en su cuenta de X, Omar García Harfuch detalló que el líder del "Cártel Nuevo Imperio" era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

"Las investigaciones lo señalan como autor intelectual del homicidio del coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024", externó.

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"No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen", resaltó Harfuch.