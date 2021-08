Acata INE sentencia de TEPJF sobre paridad de género en la Cámara de Diputados

En medio de inconformidades, el Consejo General del INE acató la sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar la integración de la Cámara de Diputados para quedar conformada por 250 mujeres y 250 hombres.

Mientras tanto las 5 consejeras electorales: Carla Humphrey, Adriana Favela, Dania Ravel, Claudia Zavala y Norma de la Cruz, celebraron la decisión del órgano jurisdiccional electoral, los consejeros Ciro Murayama y Uuc-Kib Espadas, cuestionaron la manera de hacerlo.

Al cuestionamiento se sumaron los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón; del PVEM, Fernando Garibay y del PRI, Gerardo Triana.

No obstante, en el Consejo General se celebró la paridad de género, cuantitativa, en la Cámara de Diputados.

El sábado pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó retirar la constancia de diputado -del PAN- por representación

proporcional, a Óscar Daniel Martínez Terrazas, y su suplente, por no haberse acreditado la calidad de indígenas, por lo que se determinó dar ese lugar a la posición número 10 (de la Cuarta Circunscripción) , que recayó en Ana Laura Valenzuela y su correspondiente suplente.

Con esa decisión, la integración de la Cámara Baja se modificó para quedar 249 mujeres y 250 hombres.

En un segundo proyecto, la Sala Superior ordenó modificar la lista del PVEM. Por ser el partido que más postulación de hombres tuvo, consideró el Tribunal, al Partido Verde se le cambió un lugar que recayó en hombre, por la vía de representación proporcional, para darla a una mujer.

La consejera Carla Humphrey lamentó que haya sido el TEPJF y no el Consejo General del INE, quien pidiera el cambio, a pesar de que se propuso ello la semana pasada. Celebró el que la Cámara de Diputados cuente hoy con la mitad de mujeres y la otra mitad de hombres.

Los consejeros Ciro Murayama y Uuc-kib Espadas, cuestionaron la manera legal de modificar -señalaron- lo que se ganó en las urnas.

Coincidieron en defender la paridad de género, pero no de la manera en que lo hizo el TEPJF.