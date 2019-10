Activista de grupo transgénero denuncia a taxista por abuso sexual

La activista de la agrupación Transgénero Hidalgo, Karen Quintero, inició una denuncia penal por abuso sexual en contra de un trabajador del volante de Pachuca, a quien le había solicitado un servicio de taxi.

Explicó que el fin de semana junto con su madre abordaron un taxi que tomó en la estación de bomberos al sur de la entidad, hacia su domicilio, su madre dijo se sentó en la parte trasera del vehículo, en tanto que ella enfrente.

Comentó que el sujeto al fingir que conducía la unidad la empezó a tocar por lo que al reclamar este abuso, detuvo el taxi y las obligó a bajar, ante ello solicitó el apoyo de los inspectores de la Secretaría de Movilidad, quienes en lugar de sancionar al taxista comenzaron a hacer señalamientos de burla por ser una mujer trans.

Luego de la denuncia que inició en la Procuraduría de Justicia la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 13-209-13456, Quintero, acudió con un grupo de mujeres de su organización, a realizar una manifestación en la Secretaría de movilidad, para exigir se castigue al taxista con el retiro de las placas.

Precisó que las placas de la unidad donde sucedió el abuso son del servicio público del Estado de Hidalgo, por lo exigió que no haya más violencia y que esta sea una alerta para evitar que sucedan agresiones similares a las que ocurren en la ciudad de México, dijo que en su caso es una mujer trans que tiene una mayor fuerza que una joven, "no quiero imaginarme que pasaría si es una señorita la sufre esto".

De esta manera lamentó que existan taxistas que puedan abusar de esta manera de las usuarias.

Dijo que no es la primera ocasión en que los taxistas incurren en delitos en contra de los integrantes de su agrupación, ya que en lo que va del año han tenido al menos tres casos de robo de bolso con violencia por parte de los taxistas.

Exigió que también se haga una investigación y se castigue a los inspectores de transporte ya que estos fueron omisos ante una denuncia de agresión.