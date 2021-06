Actual proceso electoral, el más violento de la historia: consultoría

A seis días de la jornada electoral de este 6 de junio, en la que se elegirán más de 21 mil cargos públicos, incluidas 15 gubernaturas, el número de agresiones que se han registrado en contra de candidatos, aspirantes y actores políticos ya superó a las contabilizadas en 2018, por lo que en términos globales ya puede considerarse a este proceso electoral como el más violento de la historia, de acuerdo con el índice de Violencia Política de la consultoría especializada en comunicación y riesgo Etellekt.

Según el Quinto Informe de Violencia Política en México de la consultoría, durante el proceso electoral de 2018 se alcanzaron un total de 774 agresiones o hechos delictivos en contra de actores políticos, incluidas 152 personas asesinadas, (48 aspirantes o candidatos); en contraste, a unos días de la jornada electoral del próximo domingo, el número global de agresiones en el proceso electoral de este año ya llegó a 782.

Según esta cifra, durante el proceso electoral en curso, que inició en septiembre de 2020, se acumulan un total de 782 ataques o hechos delictivos, los cuales han dejado 737 víctimas, 260 mujeres (35%). De ese total de víctimas, 518 eran aspirantes o candidatos, 120 militantes de partidos políticos y 99 autoridades o representantes electos.

De los 518 aspirantes o candidatos a diversos cargos de elección, 202 eran mujeres, mientras 75% buscaba hacerse con un cargo en el ámbito municipal. Además, explica el informe, esta violencia política, ha alcanzado a las 32 entidades federativas y se ha manifestado en 460 municipios, es decir, el 19% del territorio.

De acuerdo con Rubén Salazar, el director de Etellekt, estas cifras indican que ya se puede hablar de que en términos globales el actual proceso electoral es el más violento de la historia, tras desbancar en el número de agresiones al de 2018, que tenía dicho titulo; no obstante, explica que en los que se refiere en exclusiva a violencia letal, el 2020-2021 quedaría en segundo lugar.

Lo anterior porque a diferencia de los 89 actores políticos asesinados durante el desarrollo de esta contienda, durante el proceso de hace tres años las muertes llegaron a 152; mientras que el número de candidatos o aspirantes asesinados es de 35, comparado con los 48 del anterior proceso.

Etellekt precisa que de los 35 aspirantes asesinados durante el actual proceso, sólo 13 contaban con su registro como candidatos, pero el especialista ha hecho énfasis en que para tener una dimensión más cercana de esta violencia, no se debe olvidar a quienes son asesinados en los periodos de precampaña o intercampaña, momentos en donde están en mayor riesgo al no poder contar con mecanismos de protección a los que pueden aspirar los candidatos registrados.

"Esta elección va a quedar marcada por la violencia, la mayoría de las víctimas son opositoras de a los gobiernos de los estados y de cargos municipales. Habla de la escasa convivencia democrática entre las fuerzas políticas para competir por un cargo, lo que se traduce en esta atmósfera que rodea las campañas", señala Ruben Salazar.

El especialista señala que al rebasarse las agresiones del proceso electoral de 2018, esta elección puede considerarse como "la más violenta en términos globales, incluyendo todos los delitos, más violenta que la 2018; en lo que se refiere a violencia letal, no, ahí no vamos a rebasar a los 152 políticos que perdieron la vida hace tres años (...) esta tendencia de violencia letal fue menor porque el calendario electoral y las campañas fueron más cortas".

"Sí se redujo la violencia letal, pero la violencia netamente política aumentó de una manera exponencial en las últimas semanas", finaliza.