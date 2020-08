Acuden decenas de personas a despedirse de Gandhi Oportunidades

Este viernes cientos de personas acudieron a despedirse la primera sucursal de la cadena de librerías Gandhi, conocida como Gandhi Oportunidades, luego de que ayer jueves se dio a conocer en EL UNIVERSAL, que cerrará sus puertas al público para convertirse en oficinas corporativas. Las filas comenzaron desde temprana hora, por momentos fue tan larga que casi llegó a la Avenida Universidad.

De acuerdo con Alberto Achar, gerente comercial de la cadena librera, la decisión fue "triste", aunque se trataba de una sucursal que "ya no era muy rentable". Además, ante la pandemia y la crisis económica, cerrarla al público se convirtió en una necesidad.

Ante la noticia, cientos de compradores se dieron cita en lugar, pero debido a la pandemia y por las medidas sanitarias, en el local sólo se permitió un máximo de 16 clientes al mismo tiempo, dos cajas abiertas y un reducido personal de apoyo para atender a los visitantes. Y el tiempo máximo de espera para ingresar fue de dos horas, aunque los adultos mayores, así como con alguna discapacidad, ingresaron sin hacer fila.

Entre los visitantes predominaron los jóvenes entre 18 y 35 años, quienes indicaron a este diario que lamentaban el cierre del local fundado en junio de 1971. Los compradores de entre 40 y 70 años de edad, recordaron que por muchos años fue una sucursal que, aunque era pequeña, era un espacio de convivencia debido a su cafetería en el mezanine, donde también se desarrollaron las primeras actividades culturales (funciones de cine, teatro, música, etc.).

"Me enteré que iban a cerrar y aproveché para venir a ver si había descuentos, no encontré mucha variedad, la verdad, y había precios que son prácticamente los mismos que hay en otras librerías, supongo que por eso también la van a cerrar, pero encontré unos muñecos que tenía tiempo que quería y estaban bien de precio", indicó Juan Baltazar, estudiante de licenciatura.

Hasta la tarde de este viernes no hay un conteo oficial de visitantes ni de ventas durante la jornada de este día. Sin embargo, los empleados del local aseguraron sentirse muy sorprendidos por la respuesta de la gente, que ayer se mantuvo en tendencia durante varias horas la noticia de su cierre al público, en redes sociales.

Hoy existen 44 Librerías Gandhi (21 en la Ciudad de México y 23 en el interior de la República. Ver sucursales), además cuenta con puntos de venta en tiendas departamentales. El cierre de Gandhi Oportunidades está previsto para el próximo 16 de agosto.