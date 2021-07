Acuerda Segob con gobernadoras electas impulsar agenda de género

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que junto con las gobernadoras electas, impulsará una agenda de género con la finalidad de erradicar la discriminación hacia las mujeres.

Sánchez Cordero recibió en privado a cinco de las seis mandatarias electas: Marina Del Pilar Ávila, de Baja California; Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; y Lorena Cuéllar, a quienes calificó de "mujeres empoderadas, porque vamos a hacer la diferencia con gobernadoras firmes, responsables y exitosas".

En redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación escribió: "Juntas atenderemos todas las necesidades de la población, pero sin duda, tenemos ante nosotras la oportunidad de impulsar una agenda de género para fomentar las condiciones que erradiquen la discriminación por razón de género".

Precisó que esa agenda incluirá entre otros temas, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres; promover igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y participación igualitaria en la vida cultural, política y económica del país.

Olga Sánchez destacó que por primera vez en la historia democrática de México, la quinta parte del país estará gobernada por mujeres, lo que es relevante, si se toma en cuenta que "hasta hace muy poco tiempo, los partidos no estaban preparados para tener candidaturas de mujeres a gobernadoras, hoy han vencido las resistencias".

La única gobernadora electa que no asistió a la reunión fue la de Chihuahua, Maru Campos, quien también fue convocada, pero se disculpó por no poder atender la invitación.