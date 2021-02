Acuerdo por la Democracia, para vigilar presupuesto: AMLO

A un mes de que inicien las campañas el electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Acuerdo por la Democracia que planteó debe ser una realidad para que no se use el presupuesto en favorecer a candidatos, se denuncie el uso de esos recursos públicos o del crimen, porque desgraciadamente se heredó el "partido de la delincuencia organizada".

"¿Para qué es este acuerdo que debemos de suscribir, apoyar, y hacer realidad todas las autoridades? Para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas, el presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido".

"El compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal para favorecer a candidatos y a partidos, que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o de cuello blanco porque también eso desgraciadamente existe, se heredó el partido de la delincuencia organizada".

En el Gimnasio del Tecnológico de Zacatecas Sur, acompañado por el gobernador Alejandro Tello (PRI), el titular de Bienestar Javier May, la subsecretaria Ariadna Montiel y el senador Ricardo Monreal, el titular del Ejecutivo destacado la confianza del mandatario local al suscribir el acuerdo.

El Presidente recordó qué hay regiones en donde la delincuencia decide quién debe ser el candidato y será el presidente municipal y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado.

"Eso no se puede seguir permitiendo vamos a proteger en regiones en donde es usual esta práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades".

Acusó que si un presidente municipal llega apoyado por la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco pues sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado de quien dio el dinero para que ese candidato comprara los votos, traficara con la pobreza de la gente y llegará al cargo no para servir al pueblo sino para servir a estos grupos de intereses creados.