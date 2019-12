Acusan a AMLO de querer controlar poderes judiciales

La organización México Evalúa señaló que en su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador "se ha enfrascado en el intento de eliminar el contrapeso que pueden representar los poderes judiciales: ha desarrollado mecanismos y estrategias para controlarlos, que pueden poner en riesgo su independencia".

La asociación civil recordó que el titular del Ejecutivo federal ha criticado a los jueces por sus "sueldos excesivos", ha calificado de injustas las determinaciones de algunos de ellos y ha dicho que limpiará a los poderes de judiciales de la corrupción; sin embargo, al parecer de la ONG, todos estos comentarios buscarían someter a ese Poder autónomo.

Asimismo, sus aliados en el Legislativo han presentado numerosas iniciativas de reformas legislativas para modificar la estructura o el funcionamiento de los poderes judiciales, algunas de las cuales podrían poner en riesgo su independencia (...) Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de creación de una nueva sala anticorrupción en la Suprema Corte", dijo México Evalúa en el documento Primer año de gobierno de AMLO. Un informe inaugural de México Evalúa.



Pocos avances en seguridad. Además de esto, la asociación civil criticó que este año en promedio han asesinado a 97 personas al día.

El ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos en Veracruz, la agresión contra la familia LeBarón y la emboscada a policías estatales en el municipio de Aguililla en Michoacán son algunos de los hechos que reflejan los niveles de inseguridad, según México Evalúa.

Opinó que son tres aspectos los que no han permitido revertir esta situación: la Guardia Nacional tiene funciones amplias y difusas; se inició al mismo tiempo el proceso de creación de la Guardia Nacional y la desarticulación de la Policía Federal, y no se ha invertido en las instituciones de seguridad locales.

"Cada día del gobierno de AMLO han sido asesinadas 97 personas, en promedio. Cuando comparamos los homicidios ocurridos entre diciembre y octubre de 2019 con respecto al año anterior (los datos de noviembre aún no se han publicado), vemos que los asesinatos han aumentado en 3.3%", aseveró la ONG.

En cuanto a las acciones ligadas a la impartición de justicia, dijo que uno de los elementos que marcó un "franco retroceso" fue la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Además también se amplió la extinción de dominio y la penalización de los delitos fiscales.

Aunado a esto, México Evalúa consideró que la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido "opaca e incierta".