Acusan a Luisito Comunica de plagiar videos en YouTube

Una vez más uno de los youtubers más polémicos de las redes sociales está dando de qué hablar, esta vez debido a que los fans del canal "Pongámoslo a prueba" han comentado que Luisito les está copiando el contenido, y es que en los últimos vídeos del "Rey palomo" se puede observar que en efecto, los videos son muy parecidos.

Las acusaciones comenzaron cuando en los comentarios de los diferentes videos de Luis, los fans de "Pongámoslo a prueba" dejaban varios comentarios respecto a esto, diciendo que Luis les estaba copiando todo su contenido y que tuvieran mucho cuidado.

Ante estas declaraciones, Jimmy y Ana (representantes de pongámoslo a prueba), respondieron a los fans a través de un video con el nombre de "¿Luisito comunica nos copio?, ¿Ahora qué haremos?" en donde comparan los videos de Luis y los de ellos, en dicho video comentan que cada quién puede subir lo que quiera a YouTube pero que los videos si son muy parecidos en contenido y en creación, incluso la mayoría de ellos empieza de la misma forma.

"Nosotros hicimos exactamente lo mismo y eso no venía en el infomercial, esa fue nuestra idea, pero yo creo que también fue una coincidencia, aunque sí es muy muy parecido", expresó Jimmy al ver el video.

Posteriormente comentaron que hay una forma de ver que canales de youtubers ven sus vídeos y aunque no confían al 100% en este método lo hicieron para sacarse de dudas y ver si Luisito Comunica los veía.

"Y aquí señoras y señores Luisito Comunica nos ve, si nos ve y la verdad que padre, para mí es muy chido porque es de los youtubers más cañones del mundo y que vea nuestro contenido está muy bien", agregó Jimmy.

Al final de su video Jimmy y Ana bromearon un poco con su audiencia expresando que iban a demandar a Luis porque efectivamente era un plagio.

Para terminar dijeron que el video era con fines de comparar y dar a entender que los videos son muy parecidos pero no iguales, y que cualquier persona puede subir lo que quiera ya que YouTube es una plataforma libre.

Hasta el momento Luisito Comunica no ha dado ninguna declaración.